Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik 4 Smart-i ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, aldığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Erişim Medya tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek inovasyona dayalı sigortacılık ödül programı olan Smart-i Awards’ta dört ödüle ulaşan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik, toplamda dokuz ayrı kategoride 10 altın, 10 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 27 ödül dağıtılan töreninde en fazla ödül alan grup olarak da fark yarattı.

Sigortacılığın gelişmesini hedef alan ürün ve hizmetleri desteklemek ve sektördeki yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Smart-i Awards, 23 Haziran Perşembe günü İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Dijital Dönüşüm, En İnovatif Ürün, En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı, En İnovatif Hızlandırma Programı, Fark Yaratanlar, Sosyal Sorumluluk, Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi, Yılın Ekibi ve Yılın InsurTech'i kategorilerinde ödüllerin verildiği törende, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik ise toplamda üç farklı kategoride ödüle erişebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Sosyal Sorumluluk kategorisinde “Birlikte Yürüyelim-WeWALK”, Fark Yaratanlar kategorisinde “Yeni Nesil Sigortacılık Okulu projeleriyle Altın Smart-i ödüllerine ulaşan Türkiye Sigorta, Yılın Ekibi kategorisinde de “Kurumsal İletişim Ekibi” ile toplamda üç Altın Smart-i ödülüne layık görüldü. Türkiye Hayat ve Emeklilik ise Fark Yaratanlar kategorisinde “Yedi Şehir Yedi İyi İnsan” projesiyle Gümüş Smart-i ödülü aldı.

