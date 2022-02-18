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Türkiye Sigorta’dan etkin hasar yönetimi

18.02.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Hasar ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Pedis: - "Salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tanısı nedeni ile ödediğimiz tazminat tutarı ise yaklaşık 10,2 milyon TL"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, 2021 yılındaki başarılı hasar yönetimine paralel, meydana gelen doğal afetler nedeniyle 50 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta’nın Kovid-19 tanısı nedeni ile ödenen tazminat tutarı ise yaklaşık 10,2 milyon TL olarak kaydedildi.

Türkiye Sigorta, 2021 yılı güçlü finansal tablosundaki başarısını hasar yönetiminde de sürdürüyor. Süreçlerin dijital ortamda yönetilmesi ve teknoloji desteği ile yaptığı çalışmalarla hasar süreçlerinde optimizasyon sağlayan Türkiye Sigorta, sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Hasar ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Pedis, "Sigortacılığın asli görevlerinden biri olan hasar yönetiminde sadece doğal afetlerde değil her durumda sigortalılarımızın yanındayız. 2021 yılında 300 bin sigortalımızın yaşadığı hasarlarda zararlarının karşılanması için gereken aksiyonları aldık. Adımızdan aldığımız sorumlulukla sel, deprem, yangın, fırtına gibi doğal afetlerde vatandaşlarımızın yanındaydık; olmaya da devam edeceğiz. Etkin hasar yönetimimiz ile 2021 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle 50 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik" dedi.

Pedis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangın ve sel bölgelerinden Artvin, Kastamonu, Antalya ve Muğla’da yerel mobil hasar irtibat noktaları oluşturarak bölgedeki sigortalılarımıza destek olduk, tecrübeli hasar personelimizi afet bölgelerine sevk ettik. Sigortalıların mağduriyetini azaltmak için asgari düzeyde evrak talep ederek dosyaları hızlıca sonuçlandırdık. Konut hasarları yönetiminde, sigortalılarımıza en kısa sürede tazminat ödemelerinin yapılması için Hızlı Hasar Ödeme Projesi’ni devreye aldık.

Elektronik cihaz hasar başvurularında da hızlıca müdahale ederek servis hizmeti desteği sağladık. İnsan sağlığını önde tutan ekspertiz yöntemlerimiz ile yaygın hizmet vermeye devam ettik. Sigortalılarımızın Kovid-19 bağlantılı tedavi giderlerini, poliçelerinde aksi belirtilmemiş olması koşuluyla, poliçe teminat limitleri ve iştirak oranları dâhilinde ödüyoruz. Salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tanısı nedeni ile ödediğimiz tazminat tutarı ise yaklaşık 10,2 milyon TL."

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