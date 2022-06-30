Türkiye Sigorta’nın mayıs ayı brüt prim üretimi yüzde 90 arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, 2022 yılı mayıs ayı toplam brüt prim üretiminde 8 milyar 749 milyon 544 bin 96 TL’ye ulaşarak bir önceki yıla göre prim üretiminde yüzde 90 artış yakaladı.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 659 ile hukuksal koruma branşında 53 milyon 688 bin 720 TL prim üretimi ile gerçekleşti. Türkiye Sigorta, hava araçları branşında yüzde 179 büyümeyle 62 milyon 673 bin 947 TL prim üretimi ve hava araçları sorumluluk branşında ise yüzde 113 büyüme oranıyla 14 milyon 343 bin 480 TL’ye ulaştı.

Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 68 artışla genel zararlar branşında 3 milyar 368 milyon 856 bin 976 TL prim üretimi elde etti. Ayrıca yangın ve doğal afetler branşında yüzde 68’lik bir artış kaydeden şirket, 1 milyar 335 milyon 184 bin 400 TL’ye ulaştı.

Türkiye Sigorta, kara araçları branşında 749 milyon 257 bin 999 TL, hastalık/sağlık branşında 287 milyon 556 bin 164 TL, kaza branşında 397 milyon 636 bin 126 TL, genel sorumluluk branşında ise 174 milyon 108 bin 650 TL’ye erişti. Nakliyat branşında 50 milyon 615 bin 357 TL ve kredi branşında ise 18 milyon 335 bin 535 TL prim üretimi kaydetti.

