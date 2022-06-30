YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye Sigorta’nın mayıs ayı brüt prim üretimi yüzde 90 arttı

Türkiye Sigorta’nın mayıs ayı brüt prim üretimi yüzde 90 arttı

30.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta’nın mayıs ayı brüt prim üretimi yüzde 90 arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, 2022 yılı mayıs ayı toplam brüt prim üretiminde 8 milyar 749 milyon 544 bin 96 TL’ye ulaşarak bir önceki yıla göre prim üretiminde yüzde 90 artış yakaladı.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 659 ile hukuksal koruma branşında 53 milyon 688 bin 720 TL prim üretimi ile gerçekleşti. Türkiye Sigorta, hava araçları branşında yüzde 179 büyümeyle 62 milyon 673 bin 947 TL prim üretimi ve hava araçları sorumluluk branşında ise yüzde 113 büyüme oranıyla 14 milyon 343 bin 480 TL’ye ulaştı.

Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 68 artışla genel zararlar branşında 3 milyar 368 milyon 856 bin 976 TL prim üretimi elde etti. Ayrıca yangın ve doğal afetler branşında yüzde 68’lik bir artış kaydeden şirket, 1 milyar 335 milyon 184 bin 400 TL’ye ulaştı.

Türkiye Sigorta, kara araçları branşında 749 milyon 257 bin 999 TL, hastalık/sağlık branşında 287 milyon 556 bin 164 TL, kaza branşında 397 milyon 636 bin 126 TL, genel sorumluluk branşında ise 174 milyon 108 bin 650 TL’ye erişti. Nakliyat branşında 50 milyon 615 bin 357 TL ve kredi branşında ise 18 milyon 335 bin 535 TL prim üretimi kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendiİstanbul'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldüDüzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Trabzon'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıTrabzon'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Temmuz Eczanesi
Avcilar
Seher Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Televizyon dizisi hayatını kurtardı! Semptomlarını keşfedince...

Televizyon dizisi hayatını kurtardı! Semptomlarını keşfedince...

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.