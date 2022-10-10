YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye-Sırbistan ragbi maçı, 15 Ekim'de Trabzon'da oynanacak

Türkiye-Sırbistan ragbi maçı, 15 Ekim'de Trabzon'da oynanacak

10.10.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-Sırbistan ragbi maçı, 15 Ekim'de Trabzon'da oynanacak

Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakaları kapsamında 15 Ekim Cumartesi günü Trabzon'da Sırbistan'ı konuk edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Sırbistan maçı Trabzon Vakfıkebir Stadı'nda saat 12.00'de oynanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Trabzon halkını stada davet ederek milli takıma destek çağrısında bulundu.

Millilerin teknik direktör Cherokee Sylvain Ngue gözetiminde 10 gündür Trabzon'da çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Pazan, şunları kaydetti:

"Amacımız 2022 sezonundaki tüm maçlarımızı kazanıp bir üst lig olan Konferans 1 Ligi'ne yükselmek. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam. Bosna Hersek maçını kaybetmiş olsak da Sırbistan maçını kazanacağımıza inanıyorum. Ragbi branşında kısa zamanda büyük bir ilerleme katettik. Ragbi henüz çok bilinmiyor ona rağmen ciddi başarılar alıyor, yurt dışında mücadele etmeye devam ediyoruz. Sırbistan maçı için millilerimize başarılar diliyorum ve Trabzon halkını takımımıza destek için stada bekliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başka Bir Yer" isimli video mapping sergisi Ankaralılarla buluştu"Başka Bir Yer" isimli video mapping sergisi Ankaralılarla buluştu
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Kadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyorKadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan cumartesi türkiye sırbistan maçı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:46
Öğle
12:41
İkindi
15:51
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.