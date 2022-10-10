Türkiye-Sırbistan ragbi maçı, 15 Ekim'de Trabzon'da oynanacak

Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakaları kapsamında 15 Ekim Cumartesi günü Trabzon'da Sırbistan'ı konuk edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Sırbistan maçı Trabzon Vakfıkebir Stadı'nda saat 12.00'de oynanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Trabzon halkını stada davet ederek milli takıma destek çağrısında bulundu.

Millilerin teknik direktör Cherokee Sylvain Ngue gözetiminde 10 gündür Trabzon'da çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Pazan, şunları kaydetti:

"Amacımız 2022 sezonundaki tüm maçlarımızı kazanıp bir üst lig olan Konferans 1 Ligi'ne yükselmek. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam. Bosna Hersek maçını kaybetmiş olsak da Sırbistan maçını kazanacağımıza inanıyorum. Ragbi branşında kısa zamanda büyük bir ilerleme katettik. Ragbi henüz çok bilinmiyor ona rağmen ciddi başarılar alıyor, yurt dışında mücadele etmeye devam ediyoruz. Sırbistan maçı için millilerimize başarılar diliyorum ve Trabzon halkını takımımıza destek için stada bekliyoruz."

