Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen'in madalya mutluluğu:

Salgın döneminin olumsuz koşullarına rağmen genç sporcuların gururlandıran bir başarıya imza attıklarını söyleyen Özen, "Sporcularımız, altın madalya ile başlayıp, altın madalya ile bitirdiler. 2021 sezonunda katıldığımız ilk uluslararası yarışmanın ilk gününde dünya şampiyonu olduk. Genç milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna imza attılar. Ülkemize çok değerli bir armağan verdiler. Büyük mutluluk duyduk. Onları ve antrenörlerini alkışlıyorum. Milli sporcumuz Kaan Kahraman ise ilk uluslararası yarışmasında dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği gibi harika başarılar elde etti. 50 metre dipte dünya şampiyonluğunun yanı sıra, 50 metre su üstünde de gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin Özen; Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit'ten oluşan Genç Milli Takım'ın 4x50 metre su üstü bayrak yarışında şampiyon olması, milli sporcu Kaan Kahraman'ın ise 50 metre dip kategorisinde altın, 50 metre su üstünde de gümüş madalya kazanmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Yıl planlamalarındaki birçok falaiyetin yapılacağını vurgulayan Özen, "Bu sezon milli sporcularımız için kamp çalışmalarının ilkini paletlide gerçekleştirdik. Farklı disiplinlerde devam ediyoruz. Ayrıca federasyonumuzun tüm branşlarının yer aldığı çok ciddi dijital arşiv oluşturma ve bunu çevrim içi platformdan tüm üyelere açma, birçok işlemi bu platform üzerinden gerçekleştirme gibi bir amacımız, bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Altyapısını ve bilgilerin arşivlenmesini hala sürdürüyoruz. Epey yol aldık. Kısa sürede hizmete açacağız. Tam donanımlı uzaktan eğitimin tüm gereksinimlerini faaliyete geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Geçen sene koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve yeni tarihinde düzenlenecek yarışmalara ilişkin açıklamalarda da bulunan Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

"2020 yılında iptal ettiğimiz CMAS Avrupa Gençler Sualtı Ragbi Şampiyonası'nı eylül ayında İzmir’de gerçekleştireceğiz. CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS 4. Kaş Başka Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nı ekim ayında Antalya Kaş'ta gerçekleştireceğiz. Ev sahipliği yapacağımız bütün bu uluslararası yarışmalarda madalya beklentimiz çok büyük. Rusya'da temmuz ayında yapılacak CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da eylül ayında yapılacak CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek CMAS Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonası ve Portekiz'de ekim ayında yapılacak CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

