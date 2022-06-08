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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak

08.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak

İZMİR (AA) - Motor sporlarında Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, hafta sonu İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Bergama Belediyesinin destekleriyle 11-12 Haziran'da düzenlenecek 3. ayak mücadelesi, Bergama Süper Enduro Pisti'nde yapılacak.

"Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla Spor Turizmi kapsamında gerçekleştirilen ve 6 ayaktan oluşan şampiyonanın Bergama yarışında toplu start alacak endurocular, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıflarında mücadele edecek.

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