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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ilk ayak yarışları tamamlandı

06.06.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ilk ayak yarışları tamamlandı

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KOCAELİ (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.

Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda gerçekleştirilen şampiyona, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kartepe Motosiklet Kulübünce organize edildi.

Şampiyonaya, süper enduro GP, prestij, usta, hobi, genç, veteran ve kadın kategorilerinde 67 sporcu katıldı.

Dün ilk ayağı sıralama antrenmanlarıyla başlayan şampiyonanın bugünkü final yarışlarında ise sporcular, ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele etti.

Yarışma sonucunda "Süper Enduro GP" de Deniz Memnu birinci olurken Anıl Özşeker ikinci, Rafet Karakuş ise üçüncü sırayı aldı.

Kategorilere göre dereceye giren diğer sporcular ise şöyle:

Enduro Prestij: 1. Rafet Karakuş, 2. Deniz Memnu, 3. Murat Yazıcı.

Enduro Usta: 1. Sinan Ordu, 2. Soner Metin, 3. Serkan Karandı.

Enduro Hobi: 1. Aykut Kızıltan, 2. Ömer Bulduk, 3. Salih Çarpışantoprak.

Enduro Genç: 1. Anıl Özşeker, 2. Tolga Demir, 3. Özgür Bar.

Enduro Veteran: 1. Savaş Serim, 2. Hüseyin Neziroğlu, 3. Erdem Gülüş.

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