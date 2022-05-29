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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı

29.05.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Enduro GP sınıfında geçen sezonun şampiyonu Bayram Uysal birinci oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Toroslar Belediyesinin iş birliğinde Toroslar Extreme Enduro Pisti'nde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde, sporcular ilk olarak antrenman turuna çıktı.

Endurocular, "Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla yapılan organizasyonda, zorlu yapay parkurlarda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Altı ayaktan oluşan şampiyonaya 50 sporcu katıldı.

Süper Enduro GP sınıfında, geçen sezonun şampiyonu Bayram Uysal yarışı ilk sırada tamamladı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü takdim edildi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışında sınıflara göre sonuçlar şöyle;

- Süper Enduro GP

1. Bayram Uysal

2. Aykut Kızıltan

3. Azad Demirkal

- Enduro Prestij

1. Bayram Uysal

2. Rafet Karakuş

3. Mehmet Aktaş

- Enduro Usta

1. Azad Demirkal

2. Murat Can Köse

3. Furkan Asan

- Enduro Hobi

1. Aykut Kızıltan

2. Emre Cem Doğu

3. Arif Şişman

- Enduro Genç

1. Mehmet Emin Musaoğlu

2. Kenan Kazan

3. Mert Koç

- Enduro Veteran

1. Hüseyin Neziroğlu

2. Erdem Gülüş

3. Ali Baydaş

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