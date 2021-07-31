Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı, Bursa'nın İznik ilçesinde magazin startıyla başladı.

İznik Belediyesi önünde gerçekleştirilen etkinliğin startını İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta verdi.

Elbeyli Er Meydanı'ndaki serbest antrenmanlar ve sıralama yarışları da izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Kaymakamı İznik Kaymakam Vekili Süleyman Özçakıcı, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları Ufuk Ay ve Fatma Şahin, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, yarışların startını verdi.

Yarışlar, enduro prestij (EP), enduro usta (EU), enduro hobi (EH), enduro gençler (EG), enduro veteran (EV) ve enduro kadınlar (EK) sınıflarında yapılıyor.

Yarın Elbeyli Er Meydanı'ndaki final yarışlarında sporcular, ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.

