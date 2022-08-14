YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Kesici'den İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine tepki:

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Kesici'den İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine tepki:

14.08.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"O ağacı kesmeden bin defa ölçülüp bir defa biçilmeliydi. Hiç düşünmeden, hesaplanmadan kesilip atılmış"

İZMİR (AA) - Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Karşıyaka ilçesinde yol yapımı sırasında yaklaşık yarım asırlık fıstık çamını kesmesine tepki gösterdi.

Kesici, AA muhabirine, ağacın kesilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "ağacın altından su ve elektrik şebekesi geçmesi nedeniyle ağacın taşınamadığı" açıklamasını eleştiren Kesici, su ve elektriğin taşınmasının bugünkü teknolojiyle zor olmadığını savundu.

Yol yapımı adına yanlış bir eylemde bulunulduğunu ileri süren Kesici, "Altından su, elektriğin geçiyor olması mazeret olmamalı. Alan, çok fazla ağaç bulunan bir alan da değil. Yeşile ihtiyaç olan bir bölge. Öyle bile olsa bunlar kesmeye mazeret değil." diye konuştu.

Kesici, çevre konusunda siyasetin gözetilmemesi gerektiğini, bütün partiler ve insanların tepki göstermesi halinde bu sorunların en aza ineceğini söyledi.

- Atatürk’ün "Yürüyen Köşk" kararını hatırlattı

Erol Kesici, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında, Yalova'daki köşkün yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bahçıvana, "Dal kesilmeyecek köşk kaydırılacak" emrini verdiğini ve ağacın korunması için köşkün yerinin değiştirildiğini anımsattı.

Atatürk'ün bu kararının çevre konusunda çok güzel bir örnek olduğunu ifade eden Kesici, şöyle devam etti:

"O ağacı kesmeden bin defa ölçülüp bir defa biçilmeliydi. Hiç düşünmeden, hesaplanmadan kesilip atılmış. Kesinlikle kesilmemesi gereken bir ağaç... Alan geniş, yol başka yerden geçirilebilir. Neredeyse yarım asırlık ağacın kalması çok daha anlamlı olurdu. Onlar bizim akciğerlerimiz. Ağaca göre yol düzenlenebilirdi. Ağacın kesilmesi gerekli değildi. Bu bir örnek olsun. Hep beraber bu tür konularda mücadele edelim. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel şey doğa. Yol her şey değildir ama ağaç her şeydir."

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta devam eden yol çalışması kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün yaklaşık yarım asırlık olduğu belirtilen çam ağacını kesmiş, alan toprak ve taşla kapatılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde depremGÜNCELLEME - Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Beykoz'da derede erkek cesedi bulunduBeykoz'da derede erkek cesedi bulundu
Giresun'da "28. Çamoluk Bal Festivali" gerçekleştirildiGiresun'da "28. Çamoluk Bal Festivali" gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
ağaç çevre doğa kesim tepki

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:21
İkindi
17:08
Akşam
20:15
Yatsı
21:41

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazar

Yazal Eczanesi
Aliaga
Büyük Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Akarsu Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Mahur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.