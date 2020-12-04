Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çiftçilerin sorunlarını dinledi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kanun kapsamına girmeyen veya yapılandırma müracaat süresini geçirmiş ortaklarıyla ilgili kurumsal ödeme kolaylıkları sağladıklarını belirterek, "Bu kapsamda vade tarihi 31 Aralık 2019 olan yatırım kredilerine, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 3 yıl taksit imkanı getirdik." ifadelerini kullandı.

Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Birliği'nde çiftçilerle bir araya gelerek, onların görüş ve önerilerini dinlediğini belirtti.

Kurumun faaliyet ve çalışmalarında önceliğin çiftçilerin memnuniyeti olduğunu vurgulayan Poyraz, Tarım Kredi'nin, 150 yılı aşan köklü geçmişi ve ülke genelinde teşkilatlanmış bin 621 kooperatifiyle Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu kaydetti.

Güven ve itibar müessesesi olan Tarım Kredi'nin, misyonu gereği ülke tarımı ve çiftçi için çalıştığına işaret eden Poyraz, şu görüşlerini paylaştı:

"Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu gübre, tohum, mazot, zirai mücadele ilaçları, karma hayvan yemi ve tarımsal araç gereçleri en uygun koşullarda temin ediyoruz. Çiftçilerimize tarımsal girdi ihtiyaçları için ayni kredi, nakdi kredi ve yatırım kredisi veriyor, uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz."