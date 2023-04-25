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"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 86'ıncısı Ankara'da başladı

25.04.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Eticaret Merkezi AŞ ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 86'ıncısı Ankara'da başladı.

"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 86'ıncısı Ankara'da başladı

TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen etkinliğin bu yılki ana konusu "Dijital İşler" olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında 25 konuşmacı, 3 panelde e-Ticaret ve e-İhracat, dijitalleşme, metaverse, NFT, blockchain gibi konu başlıkları altında sunumlar gerçekleştirecek.

Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, açılış konuşmasında, etkinlik kapsamında teknoloji alanında şirketlerin ihtiyaç duyduğu her türlü konuya değinileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak için de çalıştıklarını ifade eden Öney, deprem bölgelerindeki gençler ve çocuklar için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Öney, depremin olumsuz etkilerine karşın Türkiye'nin bölgesel ve küresel lider olma yolunda ilerlemeye devam ettiğini dile getirdi.

İçinde bulunulan zamanın dijitalleşmeyi ve küreselleşmeyi zorunlu kıldığını kaydeden Öney, Türkiye'yi tam bir akıllı teknoloji toplumu haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Öney, bu kapsamda düzenledikleri eğitimlerde şimdiye kadar 3 bin 500 genci teknolojide uzman hale getirdiklerini belirterek, bu sayının yüzde 93'ünü istihdama kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

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