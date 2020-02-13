İSTANBUL(AA) - Ticaret Bakanlığı desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşmelerini ve dünyadaki değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki ilk durağı Antalya oldu. Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 2020 yılındaki ilk etkinliği Antalya'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda EticaretSEM ve Eticaret Merkezi AŞ tarafından "KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-ihracat" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte alanında uzman 24'ü aşkın konuşmacı, KOBİ'lerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı. 2019 yılında Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Adana, Diyarbakır ve Konya’da düzenlenen organizasyonun Antalya ayağında, şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın açılış konuşmalarını, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ile Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal yaptı. - Başarı öykülerini anlattılar Açılış konuşmalarının ardından Vodafone Türkiye KOBİ Direktörü Yusuf Aysal moderatörlüğünde, "Başarılı KOBİ Örnekleri" başlıklı panel yapıldı. Panelde Mack Gıda Genel Müdürü Cem Eryılmaz, Bilaller Otomobil Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şanlı ve Martı AŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanbur, kendi sektörlerinden örnekler vererek dijitalleşmenin yarattığı fırsatları anlattı. "Fintech'ler KOBİ'lerde Dijital Dönüşümün Neresinde?" konulu ikinci panele ise Akbank KOBİ Ürün Müdürü Gökalp Yanıkçı, Paraşüt Satış Direktörü Deniz Toraman ve Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı katıldı. TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir moderatörlüğünde "Küresel Ticaret ve Geleceğin Ekonomisi" paneli gerçekleştirildi. Panelde fütürist ve deneyim tasarımcısı Cem Kınay ve ePttAVM Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Çevikoğlu, katılımcılarla deneyimlerini ve öngörülerini paylaştı.

Etkinlikte, Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Antalyalı KOBİ'lerin dijital skor ölçümleri de yapılırken, Trendyol Pazaryeri Kategori Yöneticisi Gökhan Güney "E-Ticarette Pazaryeri" başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Ideasoft Satış Direktörü Zekeriya Ateş, GelecektekiSen Kurucusu İnci Abay Cansabuncu, Oplog İş Geliştirme Uzmanı Gizem Aygün, İpara Satış Müdürü Özer Güngören, sahibinden.com Pazarlama Uzmanı Vahap Yaramış, Tek Kılavuz CEO'su Mehmet Volkan Çakmak da sunumlarıyla etkinlikte yer aldı. Pordax Genel Müdürü Mehmet Erdemi'nin "E-İhracatın Önemi" başlıklı sunumuyla devam eden etkinlik, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir'in konuşmasıyla sona erdi. - "e-ticaret sayesinde herkes üretici ve tüccar olma imkanına sahip" Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye'de kayıtlı iş yeri sayısının 1,9 milyona yakın olduğunu, iş yerlerinin ezici çoğunluğunun küçük işletme ve esnaftan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TÜİK'in son verisine göre, internet üzerinden satış yapan girişim oranı halen yüzde 11 civarında. Deloitte TÜSİAD raporuna göre, e-ticaretimiz 2018'de 60 milyar liraya çıktı. e-perakendede ancak 31 milyar liraya, oran olarak yüzde 5'lere geldik. Gümrük verilerine göre, e-ihracatımız 2018'de 358 milyon dolar olmuş. Gelişme var ama halen yolun başında olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde Endüstri 4.0 düzeyinde birçok işletme bulunuyor ama imalat sanayimizin ortalama düzeyi Endüstri 2 veya 2.5'tur. Ticaret kültürümüz ise halen Endüstri 2.0'a bile gelmedi. Biz TOBB olarak, ATSO olarak, dijitalleşme ve e-ticarette ısrar ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, dijitalleşme ve e-ticaret esnaf dostudur, KOBİ dostudur. e-ticaret, köylünün, çiftçinin, el işi yapan ev kadınının dostudur. e-ticaret sayesinde herkes üretici ve tüccar olma imkanına sahiptir. Hep birlikte esnafa ve çiftçiye bunu anlatmak zorundayız. Bu toplantılarla ulaşamadığımız kesimlere örnek projelerle ulaşmalıyız. Örnek köy ve örnek esnaf projeleri yapmalıyız. Hep birlikte dijital köy, dijital cadde ve dijital esnaf projelerini ülkeye yaymamız gerekiyor."