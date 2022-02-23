Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Konya'da yapılacak

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Poomsae Şampiyonası, Konya'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre şampiyona, 11-16 Mart'ta Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın kayıtları, federasyonun online müsabaka kayıt sistemi üzerinden 8 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.



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