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Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Konya'da yapılacak

23.02.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Konya'da yapılacak

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Poomsae Şampiyonası, Konya'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre şampiyona, 11-16 Mart'ta Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın kayıtları, federasyonun online müsabaka kayıt sistemi üzerinden 8 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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