YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Aydın'da yapılacak

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Aydın'da yapılacak

26.07.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü ayağı 29-30 Temmuz'da Aydın'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ICRYPEX ve Buharkent Belediyesi katkılarıyla Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek şampiyonanın dördüncü ayağına 5 kategoride 45 sporcu katılacak.

29 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Buharkent Belediyesi önünde sembolik startla başlayacak yarış, 30 Temmuz Pazar saat 11.00'da Muratdağı GES Santrali'nde son bulacak. Toplam 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurun sonunda dereceye girenler için ödül töreni düzenlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla tarlaya uçtuDireksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla tarlaya uçtu
Çanakkale’deki orman yangınına günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesi başladıÇanakkale’deki orman yangınına günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesi başladı
Trabzon’daki Ayasofya Camii’ne yabancı turist ilgisiTrabzon’daki Ayasofya Camii’ne yabancı turist ilgisi
Anahtar Kelimeler:
Aydın Otomobil otomobil sporları

Ankara Namaz Vakitleri 27 Temmuz Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:35
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:15
Yatsı
21:52

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Perşembe

Polatli eczanesi
Polatli
Hayat eczanesi
Haymana
Pamuk eczanesi
Altindag
Yeni özer eczanesi
Kecioren
Emek şifa eczanesi
Cankaya
Nur eczanesi
Camlidere
Çalişkan eczanesi
Ayas
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aralarında 16 yaş fark ama... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Aralarında 16 yaş fark ama... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.