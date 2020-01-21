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  4. Türkiye Triatlon Federasyonu ile AÜ arasında örnek işbirliği

Türkiye Triatlon Federasyonu ile AÜ arasında örnek işbirliği

ANTALYA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Türkiye Triatlon Federasyonu ile AÜ arasında örnek işbirliği

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Akdeniz Üniversitesi Rektör Danışmanı Feyzullah Arslan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kılınç, Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, Antalya Temsilcisi Onur Şentürk ve Milli Takım sporcuları da hazır bulundu. Üniversite ve Federasyon arasında iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, milli takımın başarılarına katkı sunmak için üniversite olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde gerek akademik gerekse performans olarak sağlanacak destekler hakkında yapılan görüşmede Üniversite ve Federasyon arasında örnek bir iş birliği sağlanacağı ve önemli kazanımlar elde edileceği dile getirildi.
Ziyarette Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Antalya’da Akdeniz Üniversite’nin tesislerinde kampa giren Triatlon Milli Takımına bu imkanı sağlanmasından dolayı Rektör Ünal’a teşekkür etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu ile AÜ arasında örnek işbirliği

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