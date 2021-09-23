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Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulu 23 Ekim'de düzenlenecek

23.09.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulu 23 Ekim'de düzenlenecek

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Ekim Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, 23 Eylül Perşembe günü delegelerin belirlenmesi için TTF Genel Merkezi'nde kura çekimi yapılacak.

Toplantının, Maltepe Mahallesi Şehit Daniş Tunalıgil Sokak'ta bulunan federasyon binasında yapılacağı belirtildi.

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