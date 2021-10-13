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Türkiye triatlonda hedef büyüttü

13.10.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Bayram Yalçınkaya: "Olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında vitrinlere, kürsüye oynayan bir branş haline gelmeyi umut ediyoruz" - "Şu anda yıldızlarda, gençlerde finallere kalır olduk"

MUSTAFA KURT - Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya, hedeflerinin 10 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaşmak olduğunu belirterek, "Olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında vitrinlere, kürsüye oynayan bir branş haline gelmeyi umut ediyoruz." dedi.

Yalçınkaya, AA muhabirine triatlonda beklenen noktada olmadıklarını söyledi. Ancak son 3-4 yılda triatlonun her alanında ciddi bir başarı gösterdiklerini anlatan Yalçınkaya, "Bunun nedeni de daha fazla şehre ulaştık ve sosyal ağlarımızı iyi kullandık. Altyapılara yönelik projeler ve Türkçe yayınlar yaptık. Eğitime ciddi yatırımlar yaptık. Özellikle salgın sürecinde en aktif federasyonlardan biriydik. Şu anda yıldızlarda, gençlerde, seçme finallerindeki yarışlarda, barajı geçemediğimiz, finale kalamadığımız yarışlarda artık finallere kalır olduk. Bunun elit kategoriye yansıması olacak ama biraz zaman alacak." ifadelerini kullandı.

Eğitimin sonuçlarının uzun vadede görüleceğini dile getiren Yalçınkaya, 2024, 2028 ve 2032 için de özel projelerinin olduğunu kaydetti.

Yalçınkaya, bunlardan birinin de ''Uzun Dönemli Sporcu Gelişim Projesi'' olduğunu vurgulayarak, "Şu anda 6-13 yaş eğitim modeli çalışmasını yürütüyoruz. Her geçen gün gelişiyoruz. Avrupa'da lisanslı sporcu sayısı bakımından ikinci federasyonuz. Türkiye'de de bizlerin 2024'de ilk 10 federasyon içine gireceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Yalçınkaya, triatlonun 7'den 77'ye her yaşın yapabileceği bir branş olduğunun altını çizerek, daha çok yayılarak daha çok insana ulaşmaları gerektiğini vurguladı.

Federasyonun öncelikli konusunun eğitim olduğuna dikkati çeken Yalçınkaya, "Hedefimiz 10 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaşmak. Olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında vitrinlere, kürsüye oynayan bir branş haline gelmeyi umut ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Triatlonun ekonomiye ve turizme gelir anlamında katkısının unutulmaması gerektiğini ifade eden Yalçınkaya, bu sporun bisiklet, yüzme, koşu sektörünü içinde barındırdığı için daha geniş bir kitleye hitap ettiğini sözlerine ekledi.

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