Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nın açılış töreni 19 Mayıs'ta yapılacak

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Etkinlikleri kapsamında 24 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek Yaz Spor Oyunları, 5 branşta 50 üniversiteden 77 takım ve bin 400 kişinin katılımıyla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yarın "Türkiye Yüzyılında Üniversite Gençliği Sempozyumu" organize edilecek. Uzman akademisyenlerin katılacağı sempozyum, saat 13.30'da başlayacak.

Organizasyon sürecinde öğrencilere, üniversite yerleşkesinde oluşturulan Sağlıklı Yaşam Parkuru'nda sportif etkinlikler yapma imkanı sunulacak.

