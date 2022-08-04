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Türkiye ve Almanya sutopu milli takımları, Trabzon kampında çalışmalarını sürdürüyor

04.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Almanya sutopu milli takımları, Trabzon kampında çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları, Trabzon'daki hazırlıklarına devam ediyor.

Dünya Şampiyonası'na hazırlık amacıyla Trabzon'da ikili kampa giren Türkiye ve Almanya 16 yaş altı milli takımları, Ortahisar Kapalı Yüzme Havuzu'nda antrenman yapıyor.

Kentteki hazırlıklarını 7 Ağustos'ta tamamlayacak milli takım oyuncuları, Sırbistan kampı öncesi İstanbul'a gidecek.

Ay-yıldızlı ekibin antrenörü Ersin Özdurak, AA muhabirine, Trabzon'da 17 kişilik ekiple kamp yaptıklarını belirterek, tesisin ve şartların iyi olması dolayısıyla kenti tercih ettiklerini söyledi.

Çalışmaların gayet verimli devam ettiğini dile getiren Özdurak, "Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var. Bunlara da özen gösterip, daha da iyisini yapmaya çalışacağız. Hedef her zaman madalya." dedi.

Almanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Nils Elsenpeter de kamp için Türkiye ile irtibata geçtiklerini ifade ederek, "Burada birlikte kamp yapmaya karar verdik. Güzel bir çalışma yapma fırsatı bulduğumuz için memnunuz." diye konuştu.

Elsenpeter, 16 oyuncu ile hazırlık kampını sürdürdüklerini kaydederek, çalışmaların yoğun şekilde süreceğini sözlerine ekledi.

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