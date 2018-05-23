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Türkiye ve Avrupa'nın en değerli kulüpleri belli oldu (KPMG açıkladı)

FUTBOL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG'nin Football Benchmark ekibi 'Avrupa Eliti 2018 - Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu' açıkladı. İşte Türkiye ve Avrupa'nın en değerli kulüpleri...

İşte Türkiye'nin en değerli kulübü

Avrupa'nın en değerli takımları açıklandı

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Karlılık, popülerlik, sportif potansiyel, yayın hakları ve stadyum olarak 5 parametrede değerlendirilerek kulüplerin yaklaşık değerleri belirleniyor.

Karlılık, popülerlik, sportif potansiyel, yayın hakları ve stadyum olarak 5 parametrede değerlendirilerek kulüplerin yaklaşık değerleri belirleniyor.
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KPMG, buna göre Avrupa'nın 32 takımını listeledi. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarının bilgileriyle oluşturulan değerlendirmede kulüplerin 1 Ocak 2018 tarihindeki durumları ve değerleri listelendi.

KPMG, buna göre Avrupa'nın 32 takımını listeledi. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarının bilgileriyle oluşturulan değerlendirmede kulüplerin 1 Ocak 2018 tarihindeki durumları ve değerleri listelendi.
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Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa’da geride kalan sezonu analiz etti.

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa’da geride kalan sezonu analiz etti.
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KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi.

KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi.
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Zirveyi Manchester United'ın aldığı listeye Süper Lig'in üç büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi. KPMG'nin hazırladığı Avrupa'nın en değerli kulüpleri şöyle:

Zirveyi Manchester United'ın aldığı listeye Süper Lig'in üç büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi. KPMG'nin hazırladığı Avrupa'nın en değerli kulüpleri şöyle:
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1. Manchester United (İngiltere) - 3 milyar 255 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 5

1. Manchester United (İngiltere) - 3 milyar 255 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 5
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2. Real Madrid (İspanya) 2 milyar 920 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde eksi 2

2. Real Madrid (İspanya) 2 milyar 920 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde eksi 2
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3. Barcelona (İspanya) - 2 milyar 783 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 1

3. Barcelona (İspanya) - 2 milyar 783 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 1
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4. Bayern Münih (Almanya) 2 milyar 552 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 4

4. Bayern Münih (Almanya) 2 milyar 552 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 4
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5. Manchester City (İngiltere) 2 milyar 160 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 9

5. Manchester City (İngiltere) 2 milyar 160 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 9
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6. Arsenal (İngiltere) - 2 milyar 102 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 7

6. Arsenal (İngiltere) - 2 milyar 102 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 7
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7. Chelsea (İngiltere) - 1 milyar 765 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 10

7. Chelsea (İngiltere) - 1 milyar 765 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 10
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8. Liverpool (İngiltere) - 1 milyar 580 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 19

8. Liverpool (İngiltere) - 1 milyar 580 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 19
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9. Juventus (İtalya) - 1 milyar 302 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 7

9. Juventus (İtalya) - 1 milyar 302 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 7
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10. Tottenham (İngiltere) - 1 milyar 286 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 27

10. Tottenham (İngiltere) - 1 milyar 286 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 27
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23. Beşiktaş (Türkiye) - 333 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 52

23. Beşiktaş (Türkiye) - 333 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 52
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25. Galatasaray (Türkiye) - 330 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde eksi 13

25. Galatasaray (Türkiye) - 330 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde eksi 13
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27. Fenerbahçe (Türkiye) - 319 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde eksi 9

27. Fenerbahçe (Türkiye) - 319 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde eksi 9
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TÜRK KULÜPLERİ 982 MİLYON EURO DEĞERİNDE | Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına rağmen Süper Lig'de dördüncü olan Beşiktaş, Türk takımlarının en değerlisi.

TÜRK KULÜPLERİ 982 MİLYON EURO DEĞERİNDE | Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına rağmen Süper Lig'de dördüncü olan Beşiktaş, Türk takımlarının en değerlisi.
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Bir yılda değerini 219 milyon Euro'dan 333 milyon Euro'ya çıkaran Kara Kartal'ı, 330 milyon Euro'yla Galatasaray ve 319 milyon Euro'yla Fenerbahçe izledi.

Bir yılda değerini 219 milyon Euro'dan 333 milyon Euro'ya çıkaran Kara Kartal'ı, 330 milyon Euro'yla Galatasaray ve 319 milyon Euro'yla Fenerbahçe izledi.
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32 takım arasında 23’üncü sıradan listeye giren siyah-beyazlılara 333 milyon Euro değer biçildi.

32 takım arasında 23’üncü sıradan listeye giren siyah-beyazlılara 333 milyon Euro değer biçildi.
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Süper Lig'de 21’inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 330 milyon euro değeriyle Avrupa sıralamasında 25'nci basamakta yer aldı.

Süper Lig'de 21’inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 330 milyon euro değeriyle Avrupa sıralamasında 25'nci basamakta yer aldı.
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Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe ise 319 milyon Euro'luk değeriyle listede 27. oldu.

Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe ise 319 milyon Euro'luk değeriyle listede 27. oldu.
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KARA KARTAL ZİRVEYE KONDU | Bu yıl Türkiye'nin en değerli takımı unvanını kazanan Beşiktaş, yüzde 52 oranında büyümeyle Avrupa'nın en çok değer kazanan kulübü olmayı başardı.

KARA KARTAL ZİRVEYE KONDU | Bu yıl Türkiye'nin en değerli takımı unvanını kazanan Beşiktaş, yüzde 52 oranında büyümeyle Avrupa'nın en çok değer kazanan kulübü olmayı başardı.
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Kara Kartal'ı Lyon yüzde 35'lik büyümeyle takip ederken, Leicester City, yüzde 29'luk büyümeyle 3. sırayı aldı.

Kara Kartal'ı Lyon yüzde 35'lik büyümeyle takip ederken, Leicester City, yüzde 29'luk büyümeyle 3. sırayı aldı.
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Beşiktaş yüzde 52 oranında değer kazanırken, euro bazında Galatasaray yüzde 13, Fenerbahçe ise yüzde 9 oranında değer kaybetti.

Beşiktaş yüzde 52 oranında değer kazanırken, euro bazında Galatasaray yüzde 13, Fenerbahçe ise yüzde 9 oranında değer kaybetti.
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AVRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ YİNE MANCHESTER UNITED | KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; listenin ilk sırasını yine Manchester United aldı. Kulübe 3 milyar 255 milyon Euro değer biçildi.

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ YİNE MANCHESTER UNITED | KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; listenin ilk sırasını yine Manchester United aldı. Kulübe 3 milyar 255 milyon Euro değer biçildi.
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Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı.

Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı.
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Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United, bir kez daha en değerli kulüp olmasını bildi.

Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United, bir kez daha en değerli kulüp olmasını bildi.
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Şampiyonlar Ligi finaline yükselen İspanyol Real Madrid (2 milyar 920 milyon Euro) ikinci sırada bulunurken, İspanya'da şampiyon olan Barcelona (2 milyar 783 milyon Euro) en değerli üçüncü takım oldu.

Şampiyonlar Ligi finaline yükselen İspanyol Real Madrid (2 milyar 920 milyon Euro) ikinci sırada bulunurken, İspanya'da şampiyon olan Barcelona (2 milyar 783 milyon Euro) en değerli üçüncü takım oldu.
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KPMG raporunda öne çıkan diğer ayrıntılar ise şöyle: - Avrupa'nın 32 büyük kulübünün toplam değeri geçen sezona göre yüzde 9 arttı. Avrupa futbolunun zirvesindeki 32 kulübün toplam değeri 32,5 milyar Euro.

KPMG raporunda öne çıkan diğer ayrıntılar ise şöyle: - Avrupa'nın 32 büyük kulübünün toplam değeri geçen sezona göre yüzde 9 arttı. Avrupa futbolunun zirvesindeki 32 kulübün toplam değeri 32,5 milyar Euro.
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- 3 milyar euro değerini aşan tek kulüp var: İngiltere’den Manchester United

- 3 milyar euro değerini aşan tek kulüp var: İngiltere’den Manchester United
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- Listeye yeni giren İngiltere ekibi West Ham United, 531 milyon euroluk değeriyle 16. sırada kendine yer buldu. Monaco ise 259 milyon euroluk değeriyle 30. sırada yer aldı.

- Listeye yeni giren İngiltere ekibi West Ham United, 531 milyon euroluk değeriyle 16. sırada kendine yer buldu. Monaco ise 259 milyon euroluk değeriyle 30. sırada yer aldı.
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- UEFA Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Real Madrid (2 milyar 920 milyon euro) KPMG sıralamasında ikinci sırada, Liverpool (1 milyar 580 milyon milyar euro) ise sekizinci.

- UEFA Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Real Madrid (2 milyar 920 milyon euro) KPMG sıralamasında ikinci sırada, Liverpool (1 milyar 580 milyon milyar euro) ise sekizinci.
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- UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid ise 900 milyon euroluk değeriyle 13’ncu basamakta bulunuyor.

- UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid ise 900 milyon euroluk değeriyle 13’ncu basamakta bulunuyor.
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KPMG kulüpleri nasıl değerlendiriyor? | KPMG kulüpleri 5 parametrede değerlendiriyor. Bu noktalar incelendikten sonra kulüplerin yaklaşık değerleri belirleniyor ve 32 takım listeleniyor.

KPMG kulüpleri nasıl değerlendiriyor? | KPMG kulüpleri 5 parametrede değerlendiriyor. Bu noktalar incelendikten sonra kulüplerin yaklaşık değerleri belirleniyor ve 32 takım listeleniyor.
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2015-16 ve 2016-17 sezonlarının bilgileriyle oluşturulan değerlendirmede kulüplerin 1 Ocak 2018 tarihindeki durumları göz önünde bulunduruldu.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarının bilgileriyle oluşturulan değerlendirmede kulüplerin 1 Ocak 2018 tarihindeki durumları göz önünde bulunduruldu.
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süper lig KMPG Türkiye'nin en değerli kulübü dünyanın en değerli kulüpleri

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