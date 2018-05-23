Türkiye ve Avrupa'nın en değerli kulüpleri belli oldu (KPMG açıkladı)

İşte Türkiye'nin en değerli kulübü
Avrupa'nın en değerli takımları açıklandı
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Karlılık, popülerlik, sportif potansiyel, yayın hakları ve stadyum olarak 5 parametrede değerlendirilerek kulüplerin yaklaşık değerleri belirleniyor.
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KPMG, buna göre Avrupa'nın 32 takımını listeledi. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarının bilgileriyle oluşturulan değerlendirmede kulüplerin 1 Ocak 2018 tarihindeki durumları ve değerleri listelendi.
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Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa’da geride kalan sezonu analiz etti.
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KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi.
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Zirveyi Manchester United'ın aldığı listeye Süper Lig'in üç büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi. KPMG'nin hazırladığı Avrupa'nın en değerli kulüpleri şöyle:
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1. Manchester United (İngiltere) - 3 milyar 255 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 5
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2. Real Madrid (İspanya) 2 milyar 920 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde eksi 2
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3. Barcelona (İspanya) - 2 milyar 783 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 1
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4. Bayern Münih (Almanya) 2 milyar 552 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 4
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5. Manchester City (İngiltere) 2 milyar 160 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 9
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6. Arsenal (İngiltere) - 2 milyar 102 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 7
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7. Chelsea (İngiltere) - 1 milyar 765 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 10
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8. Liverpool (İngiltere) - 1 milyar 580 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 19
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9. Juventus (İtalya) - 1 milyar 302 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 7
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10. Tottenham (İngiltere) - 1 milyar 286 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 27
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23. Beşiktaş (Türkiye) - 333 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde 52
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25. Galatasaray (Türkiye) - 330 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde eksi 13
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27. Fenerbahçe (Türkiye) - 319 milyon | Yıllık büyüme: Yüzde eksi 9
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TÜRK KULÜPLERİ 982 MİLYON EURO DEĞERİNDE | Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına rağmen Süper Lig'de dördüncü olan Beşiktaş, Türk takımlarının en değerlisi.
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Bir yılda değerini 219 milyon Euro'dan 333 milyon Euro'ya çıkaran Kara Kartal'ı, 330 milyon Euro'yla Galatasaray ve 319 milyon Euro'yla Fenerbahçe izledi.
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32 takım arasında 23’üncü sıradan listeye giren siyah-beyazlılara 333 milyon Euro değer biçildi.
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Süper Lig'de 21’inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 330 milyon euro değeriyle Avrupa sıralamasında 25'nci basamakta yer aldı.
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Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe ise 319 milyon Euro'luk değeriyle listede 27. oldu.
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KARA KARTAL ZİRVEYE KONDU | Bu yıl Türkiye'nin en değerli takımı unvanını kazanan Beşiktaş, yüzde 52 oranında büyümeyle Avrupa'nın en çok değer kazanan kulübü olmayı başardı.
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Kara Kartal'ı Lyon yüzde 35'lik büyümeyle takip ederken, Leicester City, yüzde 29'luk büyümeyle 3. sırayı aldı.
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Beşiktaş yüzde 52 oranında değer kazanırken, euro bazında Galatasaray yüzde 13, Fenerbahçe ise yüzde 9 oranında değer kaybetti.
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AVRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ YİNE MANCHESTER UNITED | KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; listenin ilk sırasını yine Manchester United aldı. Kulübe 3 milyar 255 milyon Euro değer biçildi.
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Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı.
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Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United, bir kez daha en değerli kulüp olmasını bildi.
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Şampiyonlar Ligi finaline yükselen İspanyol Real Madrid (2 milyar 920 milyon Euro) ikinci sırada bulunurken, İspanya'da şampiyon olan Barcelona (2 milyar 783 milyon Euro) en değerli üçüncü takım oldu.
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KPMG raporunda öne çıkan diğer ayrıntılar ise şöyle: - Avrupa'nın 32 büyük kulübünün toplam değeri geçen sezona göre yüzde 9 arttı. Avrupa futbolunun zirvesindeki 32 kulübün toplam değeri 32,5 milyar Euro.
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- 3 milyar euro değerini aşan tek kulüp var: İngiltere’den Manchester United
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- Listeye yeni giren İngiltere ekibi West Ham United, 531 milyon euroluk değeriyle 16. sırada kendine yer buldu. Monaco ise 259 milyon euroluk değeriyle 30. sırada yer aldı.
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- UEFA Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Real Madrid (2 milyar 920 milyon euro) KPMG sıralamasında ikinci sırada, Liverpool (1 milyar 580 milyon milyar euro) ise sekizinci.
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- UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid ise 900 milyon euroluk değeriyle 13’ncu basamakta bulunuyor.
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KPMG kulüpleri nasıl değerlendiriyor? | KPMG kulüpleri 5 parametrede değerlendiriyor. Bu noktalar incelendikten sonra kulüplerin yaklaşık değerleri belirleniyor ve 32 takım listeleniyor.
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2015-16 ve 2016-17 sezonlarının bilgileriyle oluşturulan değerlendirmede kulüplerin 1 Ocak 2018 tarihindeki durumları göz önünde bulunduruldu.
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