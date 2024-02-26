Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar, Hocalı Katliamı kurbanlarını Haça Dağı zirvesinde andı

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Nahçıvan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER), Iğdır Kamp ve Doğa Yürüyüş Spor Kulübü, Gönül Elçileri Arama Kurtarma Derneği (GEAK) ve Iğdırlı dağcılarca düzenlenen programda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Iğdır'a gelen dağcılar, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne geçti.

Azerbaycan'dan gelen 5 dağcı ve Nahçıvan Olağanüstü Haller Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ekipleriyle buluşup tırmanışa geçen dağcılar, yaklaşık 6 saatte Haça Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunup Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarını okuyan grup, ardından "Hocalı şehitlerini rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz" pankartı ve Türkiye ile Azerbaycan bayrakları açtı.

Etkinliğe Iğdır'dan katılan dağcılardan Adem Dik, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen dağcı ekip olarak Nahçıvan'da bulunan Haça Dağı'na tırmandıklarını söyledi.

Tüm ekibin kazasız şekilde zirve yaptığını anlatan Dik, "Bu tırmanıştaki amacımız, Hocalı'da şehit edilenleri anmak içindi. Bu yıl katliamın 32. yılı oluyor, biz de bu manada Türkiye'den 32 dağcıyla burada Hocalı şehitlerini andık." dedi.

Antalya'dan gelen Sevi Işılak da tırmanışın zorlu geçtiğini belirterek, "Ama maneviyatı güçlü olduğu için tırmanış bizim için de duygu dolu anlarla geçti. Katliamı tekrar dile getirip ölen canlar için burada olmak bizim için onur verici bir şey oldu. Buradan şehitleri rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Iğdır Kamp ve Doğa Yürüyüş Spor Kulübü Başkanı Murat Akayise etkinlikte kendilerine destek veren Iğdır Valiliğine ve Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Organizasyonda bizlerle olan tüm dağcılara teşekkür ederim. Şehitlerin ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara Nahçıvan Gençlik ve Spor Bakanlığınca teşekkür belgesi verildi.

