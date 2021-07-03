Türkiye ve Kuveyt arasında "Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Alanları" webinarı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin, Türkiye Kuveyt Büyükelçiliği ve Kuwait Finance House iş birliği ile düzenlediği "Türkiye’de Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Alanları" webinar’ı gerçekleştirildi.

Kuveyt Türk'den yapılan açıklamaya göre, webinara Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Al Zawawi ve Kuwait Finance House Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Abdulmohsen Al Marzouq gibi önemli isimleri katıldı.

Türkiye'de yatırım fırsatlarının masaya yatırıldığı online panele konuşmacı olarak katılan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım finans alanında yaptıkları çalışmaları, yabancı müşterilere sundukları hizmetleri ve gelecek projeksiyonlarını anlattı.

Uyan, Kuveyt'in Türkiye'deki başarılı yatırımlarının en güzel örneklerinden birinin Kuveyt Türk olduğunu belirtti. Uyan, şunları kaydetti:

"Güçlü ve sağlıklı büyüyen sermaye yapımız ile Türkiye genelinde bulunan 439 şubemiz ve dijital kanallarımız ile kaliteli ve hızlı bankacılık hizmetleri sunuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla sektörümüzdeki öncü konumumuzu sürdürürken yabancı müşterilerimize de derin bir tecrübe ve uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. Özel Bankacılık segmentindeki müşterilerimize Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleri ile ayrıcalıklı bir hizmet sunuyoruz."

Yabancı müşterilerine sundukları yatırım ürünleri ve finansal çözümlerden bahseden Uyan, özellikle Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gayrimenkul ve diğer alanlarda yatırım yapacak olan müşterilerin, bu işlemlerini Kuveyt Türk destekli projeler arasından yapmalarının devam eden projelerde onlara ilave bir güvence sağlayacağını belirtti.

Uyan, ayrıca yabancı müşterilerine vergiler, şirket kuruluşu, uluslararası sözleşmelerin değerlendirilmesi, gider paylaşımı, gayrimenkul alım-satımı, hukuki sorular ve vatandaşlık kanunu konularındaki sorularında yardımcı olduklarını kaydetti.

Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek vizyonumuz ve önceliklerimiz doğrultusunda stratejilerimizi üç ana boyutta şekillendiriyoruz. Bunlar finansal sağlık, müşteri deneyimi ve dijitalleşme. Finansal sağlık açısından gelecekte de sürdürülebilir karlı büyüme ilkesi ile yolumuza devam edeceğiz. Müşteri tarafına baktığımızda ise müşteri memnuniyetini ve deneyimini en üst düzeye çıkarmak için süreçlerimizi değişen müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlamaya odaklanıyoruz. Bankacılık sektöründe rekabet edebilmek için dijital kanallarda da stratejik projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Chatbot ve ses teknolojileri gibi çözümler ile değer oluşturmak ve yeni nesil bankacılığın öncüsü olmayı hedefliyoruz."

