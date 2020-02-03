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Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grup 15.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:02 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 15.haftasında sahasında oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu’nu set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor adım adım şampiyonluğa ilerliyor.

Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grup 15.Hafta

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 15.haftasında sahasında oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu’nu set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Ligde geride kalan 15 hafta sonunda 14 maça çıkan Melikgazi Belediyespor 13 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 38 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor hafta sonu sahasında oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu’nu rahat geçerek haftayı galibiyetle kapattı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 25-16, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-13 kazanan Melikgazi Belediyespor sahadan ise 3-0’lık sonuçla ayrıldı. Melikgazi Belediyespor ligde kalan son 3 haftada 2 karşılaşma oynayarak sezonu tamamlayacak.

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