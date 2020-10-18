Türkiye Voleybol Erkekler 1.Lig 2.Hafta

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Lig 3.Grup ekiplerinden Melikgazi Belediyespor ligin 2.haftasında sahasında oynadığı maçta Ankara Maliye İhtisasspor’a 3-1 mağlup oldu. Melikgazi Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, konuk ekip Maliye İhtisas ise 2’de 2 yaptı.

Spor Salonu: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: İsmail Yıldırım, Cihan Demir

Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, iğit Korkut, İsa Aydoğdu, Mustafa Atakan Ayan, Berk Seray Söylemez, Ali Shahbazı, Emincan Kocabaş, Ömer Uygur, Görkem Özgür Uçar, Mehmetcan Ağırbaş

Maliye İhtisas: Mert Işıkbaş, BEktaş Çiçek, Mert Mer, Enver Atcı, Mert Erkut Burunsuz, Ahmetcan Karamete, Gerçek Budak, Mert Bozkurt, Taner Akgün, Berkalp Kılıç

Setler: 22-25 (Maliye İhtisas),23-25 (Maliye İhtisas), 25-17 (Melikgazi Belediyespor) 21-25 (Maliye İhtisas)

Süre: 1 saat 51 dakika

