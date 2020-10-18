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Türkiye Voleybol Erkekler 1.Lig 2.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.10.2020 10:57 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Lig 3.Grup ekiplerinden Melikgazi Belediyespor ligin 2.haftasında sahasında oynadığı maçta Ankara Maliye İhtisasspor’a 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Lig 2.Hafta

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Lig 3.Grup ekiplerinden Melikgazi Belediyespor ligin 2.haftasında sahasında oynadığı maçta Ankara Maliye İhtisasspor’a 3-1 mağlup oldu. Melikgazi Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, konuk ekip Maliye İhtisas ise 2’de 2 yaptı.
Spor Salonu: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Cihan Demir
Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, iğit Korkut, İsa Aydoğdu, Mustafa Atakan Ayan, Berk Seray Söylemez, Ali Shahbazı, Emincan Kocabaş, Ömer Uygur, Görkem Özgür Uçar, Mehmetcan Ağırbaş
Maliye İhtisas: Mert Işıkbaş, BEktaş Çiçek, Mert Mer, Enver Atcı, Mert Erkut Burunsuz, Ahmetcan Karamete, Gerçek Budak, Mert Bozkurt, Taner Akgün, Berkalp Kılıç
Setler: 22-25 (Maliye İhtisas),23-25 (Maliye İhtisas), 25-17 (Melikgazi Belediyespor) 21-25 (Maliye İhtisas)
Süre: 1 saat 51 dakika

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Ayşen Eczanesi
Bunyan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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