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Türkiye Voleybol Federasyonundan beyaz kart projesi

19.05.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Voleybol Federasyonundan beyaz kart projesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF); Mersin'deki voleybol etkinliğinde uygulayacağı Temiz Oyun, İyi Davranış; Beyaz Kart Projesi'ni hayata geçirdi.

TVF'den yapılan açıklamada projenin, ilk kez Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda uygulandığı belirtildi.

Uygulama kapsamında maç esnasında sportmen davranışlar sergileyen sporculara, başhakem tarafından Beyaz Kart gösterildiği aktarıldı.

Turnuva boyunca fair-play çerçevesinde sportmence davranışlar göstererek en çok beyaz kart alan sporcuların, organizasyon sonunda ödüllendirileceği kaydedildi.

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