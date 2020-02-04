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Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.02.2020 14:47 | Son Güncelleme

Şampiyonaya 3 bin sporcu katıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 3 bin sporcu katıldı.

Minik, yıldız, genç, büyük ve takımlar kategorilerinde sporcular, şampiyonluk için mücadele veriyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, organizasyona gösterilen ilgiden memnun olduklarını, turnuvanın heyecanlı geçtiğini söyledi.

Akyüz, turnuvaya dünya şampiyonu sporcuların da katıldığını belirtti.

Organizasyon, 13 Şubat'ta sona erecek.

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Abdurrahman Akyüz Antalya KUNGFU Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Wushu

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