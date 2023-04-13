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Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 20-21 Mayıs'ta Manavgat'tan başlayacak

13.04.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, bu sezon ilk kez başlatacakları Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni güreşseverlerin heyecanla beklediğini söyledi.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 20-21 Mayıs'ta Manavgat'tan başlayacak

Türkiş, Antalya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bu sezon hayata geçirecekleri Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7 organizasyondan oluşacağını belirtti.

Ligin 20-21 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başlayacağını bildiren Türkiş, şampiyonun 2-3 Eylül'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde belli olacağını aktardı.

Türkiş, lige dahil edilen diğer organizasyonların 10-11 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri (Gaziantep), 22-23 Temmuz'da Geleneksel Ay Bastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri (Ordu), 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri (Manisa) olduğunu kaydetti.

Pehlivanların yolluk ücretlerini ve ödül sistemini performansa göre net, şeffaf olarak belirlediklerini anlatan Türkiş, yolluk sınırlı, ödülün önemli rakamlardan oluşacağını vurguladı.

"Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin başlayacak olmasından dolayı güreşseverler büyük heyecan içerisindeler." ifadesini kullanan Türkiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Her bir galibiyetin hem puansal hem parasal anlamda karşılığının olduğu bir yapı kuralım istedik. Yağlı güreşlerin olimpiyatı, Kırkpınar'dır. Herkes orada olmak ister. Ligde kazanılacak puanlar, pehlivanların oraya gitmesini sağlayacak. Her galibiyet ikişer puan. Pehlivanlar organizasyonlarda kazanacakları şampiyonluklarla ekstra puanlar da kazanma fırsatını yakalayacak. İlk 24'e girecek başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılma hakkını kazanacak."

Türkiş, çok istemesine rağmen Antalya'nın Elmalı ve Kumluca belediyelerinin bu ilçelerdeki tarihi güreşlerle ligde yer almamasının üzüntüsünü yaşadığını dile getirirken, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu eleştirdi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Yağlı Güreş Ligi ile ilgili kapsamlı toplantıyı, İstanbul'da yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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antalya yağlı güreş

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