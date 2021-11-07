Türkiye Yahudileri 40 yıl sonra tarihi Ankara Sinagogu'nda buluştu

Türkiye Yahudileri yaklaşık 40 yıl sonra "anılarını tazelemek üzere" tarihi Ankara Sinagogu'nda bir araya geldi.
Sinagogdaki törene, Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva ile çok sayıda Yahudi Cemaati mensubu katıldı.
Haleva, burada yaptığı konuşmada, sinagogların korunmasının cemaati için önemini vurguladı.
Yahudilerin, sosyal ve dini yaşamlarını inşa ettikleri sinagoglar sayesinde sürdürdüklerini belirten Haleva, ibadetin yanı sıra bayram, düğün gibi törenlerin de buralarda yapıldığına işaret etti.
Ankaralı Yahudilerin anılarını anlattığı programda, Janet ve Jak Esim grubu geleneksel şarkılar çaldı.
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