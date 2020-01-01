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  4. Türkiye Yazarlar Birliği’nden Kayseri’ye 2 ödül ödül

Türkiye Yazarlar Birliği’nden Kayseri’ye 2 ödül ödül

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 2019 yılının ’Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’ ödüllerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkartılan ’Şehir Kültür Sanat Dergisi’ ’Dergi Yayıncılığı’ kategorisinde, ’İncelemede’ ise Şefaettin Severcan’ın Hz.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 2019 yılının ’Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’ ödüllerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkartılan ’Şehir Kültür Sanat Dergisi’ ’Dergi Yayıncılığı’ kategorisinde, ’İncelemede’ ise Şefaettin Severcan’ın Hz. Muhammed-’İslam Daveti Mekke-Davetten Devlete Medine-Devletten Medeniyete’ kitapları ödüle layık görüldü.
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında ’Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’ ödüllerini açıkladı. Ödüllerle ilgili konuşan Arıcan; "Ödüller; yaşayan ve içinde bulunduğumuz yıl içinde eseri yayınlanmış olan bir şaire, yazara, görsel sanatlar alanında özgün çalışması bulunanlara veriliyor. Ödülü bir kez alan kişiye tekrar ödül verilmediği gibi TYB Yönetim Kurulunda, ödül seçici kurulunda bulunanların eserleri değerlendirmeye alınmıyor. TYB’nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da; Tarafsız, itibarlı, saygın ve düzenli ödül olması nedeniyle kamuoyu tarafından da takdir edilmekte, yayıncılık dünyasında ise önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır. Ayrıca, Yönetim kurulumuzca, yılın yazar fikir adamı ve sanatçıları değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda “Üstün Hizmet Ödülleri” verileceklerin de isimleri belirlenmektedir. Üstün hizmet ödülleri; Ülkemizde ilim, kültür, sanat, tarih, edebiyat ve düşünce alanında olağanüstü gayret ve çalışmaları bulunan şahsiyetlere, şükran ve minnet borcumuzun bir ifadesi olarak verilmektedir" dedi.
Kayseri Byüükşehir Belediyesi bünyesinde yayınlanan ’Şehir Kültür Sanat Dergisi’; ’Dergi Yayıncılığı’ kategorisinde, Şefaettin Severcan’ın Hz. Muhammed - ’İslam Daveti Mekke- Davetten Devlete Medine- Devletten Medeniyete’ kitapları ise ’İnceleme’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

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