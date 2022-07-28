Türkiye Yelkenkanat Hedef Şampiyonası hafta sonu Samsun'da yapılacak

Türkiye Yelkenkanat Hedef Şampiyonası hafta sonu Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 30-31 Temmuz tarihlerinde Bafra ilçesinde yapılacak.

Milli takım kadro planlamasının yanı sıra Türkiye'de bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yelkenkanat pilotlarına da tanıtılması amaçlanan şampiyona, Bafra Belediyesi ve Bafra Altınkaya Anadolu Spor kulübü tarafından düzenlenecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz