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Türkiye Yelkenkanat Hedef Şampiyonası hafta sonu Samsun'da yapılacak

28.07.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Yelkenkanat Hedef Şampiyonası hafta sonu Samsun'da yapılacak

Türkiye Yelkenkanat Hedef Şampiyonası hafta sonu Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 30-31 Temmuz tarihlerinde Bafra ilçesinde yapılacak.

Milli takım kadro planlamasının yanı sıra Türkiye'de bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yelkenkanat pilotlarına da tanıtılması amaçlanan şampiyona, Bafra Belediyesi ve Bafra Altınkaya Anadolu Spor kulübü tarafından düzenlenecek.

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