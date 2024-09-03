Türkiye'yi terk etmişti! Asena eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi: Herkes tutturabildiğini...

İbrahim Tatlıses'in programında yaptığı oryantal danslar ile ve o dönem özel hayatıyla hafızalara kazınan Asena evlendikten sonra bambaşka bir hayat yaşamaya başladı.

2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya taşınan ve burada hem restoran açan hem de modaevi kuran Asena gözlerden uzak yaşıyor.

Ara ara ülkeye gelen Asena eşiyle beraber Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir zamanlar kıvrak danslarıyla sahnelerin tozunu attıran Asena sahnelere geri döneceğini açıkladı.

Ülkeye dönmek gibi bir düşüncesi olmadığını da açıklayan Asena Türkiye'yi de Almanya'yı da sevdiğini de söyledi.

Asena ülkede artan fiyatlara dair de sorulan sorulara yanıt vererek "Belli bir artış var tamam, zam gelmesi normal olabilir euro değişiyor dolar değişiyor. Ben şunu gözlemledim birçok mekan biraz şey gibi Herkes tutturabildiğini ne yazık ki yani insanlar küstü" dedi.

ASENA'NIN SON HALİ

Bir döneme damga vuran isim ayrıca konuşmasında "Evet her şey zamlanıyor yükseliyor ama insanlar da fırsatçılık yapıyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Asena'nın fit görünümü de sosyal medyada gündeme geldi. Ünlü oryantal yıllara meydan okuyan görünümüyle beğeni topladı.