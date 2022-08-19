Türkiye-Yunanistan maçı Tivibu Spor'da

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Acropolis Turnuvası'nın final maçı olan Türkiye-Yunanistan karşılaşmasını ekrana getiriyor.

Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, NBA yıldızlarının yer alacağı mücadele, bu akşam 21.00'de Tivibu Spor’dan şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası elemeleri ve EuroBasket 2022 öncesinde son maçlarını oynayan Ergin Ataman önderliğindeki Türkiye, Acropolis Turnuvası'nda Gürcistan'ı 101-88 skorla yenmişti. Yunanistan ise Polonya'yı 101-78 skoruyla mağlup etmeyi başardı. Dev turnuva Türkiye ve Yunanistan final maçı ile sona erecek.

