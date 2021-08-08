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Türkiye zırhlı araçlarla yeni ihracat kapıları açıyor

08.08.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı muharebe araçlarının ihracat başarılarına yenileri ekleniyor - Nurol Makina tarafından üretilen 1500'den fazla Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz II, Ejder Kunter ve Ejder TOMA 8 yıl gibi kısa sürede farklı coğrafyalarda göreve başladı - Ejder Yalçın'ın son olarak BM görevi için bir Afrika ülkesinin kullanıma sunulmasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 15'e ulaştı - Nurol Makina, Japonya'da açılan zırhlı araç ihalesinde Yörük 4x4 ile ilk elemeyi geçen 5 firma arasına girmeyi başardı

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde yürütülen çalışmalarla geliştirilen zırhlı muharebe araçları, sundukları kalite, yüksek performans ve maliyet avantajıyla ihracatta yeni başarılara imza atıyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı ihracatta zırhlı muharebe araçları önemli yer tutuyor. Farklı ihtiyaçlara cevap vermek için geliştirilen araçlara gösterilen ilgi özellikle son yıllarda artış gösteriyor.

Türkiye'nin zırhlı muharebe aracı üreticilerinden Nurol Makina, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere yurt içi ve dışındaki kullanıcılara yönelik Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz II, Ejder Kunter ve Ejder TOMA gibi bir dizi araç üretiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bugüne kadar üretilen 1500'den fazla zırhlı araç 8 yıl gibi kısa sürede Katar, Kuveyt, Macaristan, Şili, Özbekistan, Senegal gibi farklı coğrafyalardaki ülkelerde göreve başladı. Şirket bugüne kadar geliştirdiği tüm araç modellerinde ihraç gerçekleştirme başarısı yakaladı.

Söz konusu araçlar Türkiye dışında 14 ülkede kullanılırken bunlara son olarak bir Afrika ülkesi eklendi. Böylece ihracat yapılan ülke sayısı 15'e yükseldi. Bu ihracat kapsamında Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, Birleşmiş Milletler (BM) görevi için kullanılacak.

- Japonya'daki ihalede "finale" kaldı

Türk zırhlılarına ilgi gösteren bir dizi ülkeyle görüşmeler de devam ediyor. Bu ülkelerden en dikkati çekeni ise Japonya.

Nurol Makina, Japonya'da açılan zırhlı araç ihalesinde Yörük 4x4 ile ilk elemeyi geçen 5 firma arasına girmeyi başardı.

Yörük 4x4, 2019'da Japonya'daki ilk büyük ölçekli entegre savunma etkinliği DSEI Japan Fuarı'nda boy göstermişti. Japonya'da sergilenen ilk Türk zırhlısı olan Yörük 4x4, ülkeye 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla ulaşmıştı.

Japonya, yükselen savunma bütçesiyle bu alandaki yeteneklerini ciddi biçimde artırmayı hedefliyor. Ülke aynı zamanda Asya-Pasifik pazarına giriş kapısı olması açısından da önem taşıyor.

- Afrika'da saldırıyı savuşturdu

Yüksek koruma seviyesini üstün hareket kabiliyetiyle bir araya getirmeyi başaran Türk zırhlılarının seçiminde, zorlu coğrafyalarda bile sunulan kapsamlı bakım ve onarım desteği de etkili oluyor. İdame edilebilirlik, bakım ve onarım konularında kullanıcı odaklı bir tasarıma sahip zırhlı araçlar, aynı zamanda çok farklı iklim ve coğrafi koşullarda milyonlarca kilometrenin üzerinde yol tecrübesine ulaşmış bulunuyor.

Türk zırhlılarını öne çıkaran bir diğer unsur ise kritik görevlerde yüksek güvenilirlik seviyesini sahada kanıtlamış olması olarak öne çıkıyor.

Araçların çoklu görevlerde kullanılabilir yapısı, kullanıcı ülkelerin konvansiyonel harekat ortamındaki faaliyetleri için tedarik ettikleri araçları aynı zamanda Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer uluslararası görevlerde kullanmalarına imkan veriyor.

Birleşmiş Milletler görevi kapsamında bir Afrika ülkesinde yakın zamanda hedef alınan Ejder Yalçın, içindeki personeli korumayı başardı.

- IDEF'te vitrine çıkacaklar

Türk zırhlıları 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek ve çok sayıda ülkeden davetlinin katılacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) bir kez daha vitrine çıkacak.

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