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Türkiye'de 13 bin 367 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti

01.04.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 57 bin 130 doza yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14 bin 858 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 57 bin 130 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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