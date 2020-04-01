YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Türkiye’de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı

Türkiye’de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Türkiye’de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı.TÜİK, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) 2019 istatistiklerini açıklayarak ülkemizde 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandığı belirtti.Alınan bilgiye göre, yayımlanan materyallerin sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 2,1 artarak 68 bin 554 oldu.

Türkiye’de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı

Türkiye’de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı.
TÜİK, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) 2019 istatistiklerini açıklayarak ülkemizde 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandığı belirtti.
Alınan bilgiye göre, yayımlanan materyallerin sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 2,1 artarak 68 bin 554 oldu. Yayıncılar tarafından 2019 yılında; 61 bin 512 kitap, 415 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 6 bin 72 web tabanlı elektronik kitap, 186 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 369 diğer olmak üzere toplam 68 bin 554 materyal için ISBN alındı.
Yayınların yüzde 28,3’ü eğitim konusunda gerçekleştirildi. Yayınlar konularına göre incelendiğinde; yayımlanan materyallerin yüzde 28,3’ü eğitim, yüzde 18,2’si yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 16,7’si akademik, yüzde 16,3’ü yetişkin kültür, yüzde 15,1’i çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,4’ü ise inanç konulu olarak yayımlandı. Yayımlanan materyallerin yüzde 90’nının yayın dili Türkçe, yüzde 6,6’sınin İngilizce, yüzde 3,4’ünün ise diğer diller olarak gerçekleşti.
Materyallerin konusuna göre yayın sayısı, 2013-2019
Türkçe dışındaki dillerdeki materyallerin dillerine göre yayın sayısı, 2018-2019. Satılan kitap bandrolü sayısı yüzde 3,2 arttı. Satılan kitap bandrolü sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 3,2 artarak 423 milyon 602 bin 828 adet oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi

Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi

Zararlı yazılım indirme riski hafta içi daha yüksek

Zararlı yazılım indirme riski hafta içi daha yüksek

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Şoför esnafına maske ve eldiven dağıtıldı

Şoför esnafına maske ve eldiven dağıtıldı

Erzincan Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:31
İkindi
16:04
Akşam
18:53
Yatsı
20:13

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Yeni Nil Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor

Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.