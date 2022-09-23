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Türkiye'de 2023'te 345 fuar düzenlenecek

23.09.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 2023'te 345 fuar düzenlenecek

Türkiye genelinde, 2023 yılında 345 fuar organize edilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Yılı Fuar Takvimi'ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde gelecek yıl 345 fuar düzenlenecek.

TOBB tarafından gelecek yıl 113'ü uluslararası olmak üzere 345 fuarın yapılmasına izin verildi. En yoğun fuar programı, 53 fuarla mayıs ayında olacak. Mayıs ayının ardından ise 50'şer fuarla eylül ve ekim ayları geldi.

Gelecek yıl düzenlenecek 345 fuarın illere göre dağılımında, İstanbul 201, İzmir 25, Antalya 21, Bursa 14, Ankara 11 ve Van 10 fuar ile öne çıktı.

Söz konusu dönemde, tarım ve hayvancılık sektöründe 36, gıda sektöründe 22, eğitim sektöründe 21, inşaat malzemeleri sektöründe 15, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 13, tıp ve tıbbi cihazlar sektöründe 2, enerji alanında 11, mobilya sektöründe 10 ve turizm sektöründe 9 fuar yapılacak.

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