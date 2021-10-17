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Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi

17.10.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi - 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,38 olarak gerçekleşti - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum, yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz"

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 971 bin 512'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 109 bin 276 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum, yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin."

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