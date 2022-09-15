Türkiye'de 45 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapı denetimi tamamlanan 48 bin 250 binaya, QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası yerleştirildi.

AA muhabirinin, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, binalara teknolojik levha verilmesi ve belgenin bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin tasarlanan Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulamasına, geçen yılın ikinci yarısından itibaren geçildi.

Türkiye'nin yapı stoku kalitesini artırmayı, olası afetlerde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini amaçlayan ve yapılara "kimlik belgesi" verilmesini sağlayan BKS kapsamında, yapı denetimi tamamlanan binalara QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası takılmaya başlandı.

Bu kapsamda ülke genelinde, 48 bin 250 sertifika levhası, bu yıl içinde denetimi tamamlanan binalara yerleştirildi.

Buna göre, en çok levha takılan il, 4 bin 897 bina ile İstanbul oldu. İstanbul'u 3 bin 586 bina ile İzmir, 3 bin 454 bina ile Antalya, 2 bin 798 bina ile Bursa, 2 bin 573 bina ile Kocaeli ve 1636 bina ile Ankara takip etti.

Bütün kamu yazılımlarına entegre olabilecek şekilde tasarlanan BKS ile hem bina sahipleri hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri binaların teknik ve genel bilgilerine ulaşabilecek.

Özellikle deprem, yangın gibi afet anlarında, binaya yerleştirilen sertifikalardaki bilgilere, "RFID okuyucu" vasıtasıyla 50 metre mesafeye kadar ulaşılabilmesi sağlanacak. Böylece, "bina kat planları", "yapının genel verileri", "yapıda ikamet eden vatandaşlar" gibi hayati bilgilere uzaktan erişilebilecek.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da gelecek dönemde yapılması planlanan değişiklikle, BKS alan yapıların beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmesi sağlanacak.

Böylece, yapı tamamlandıktan sonraki aşamalarda ilave kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo-dükkan olarak kullanma gibi mevzuata aykırılıklar tespit edilerek, gerekli önlemler alınabilecek.​​​​​​​

