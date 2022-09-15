YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'de 45 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu

Türkiye'de 45 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu

15.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bina Kimlik Sistemi kapsamında, yapı denetimi tamamlanan binalara, QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası takılmaya başlandı - Sistemle binalar takılan sertifikalardaki, "bina kat planları", "yapının genel verileri", "yapıda ikamet eden vatandaşlar" gibi hayati bilgilere afet anında uzaktan erişilebilecek

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapı denetimi tamamlanan 48 bin 250 binaya, QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası yerleştirildi.

AA muhabirinin, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, binalara teknolojik levha verilmesi ve belgenin bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin tasarlanan Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulamasına, geçen yılın ikinci yarısından itibaren geçildi.

Türkiye'nin yapı stoku kalitesini artırmayı, olası afetlerde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini amaçlayan ve yapılara "kimlik belgesi" verilmesini sağlayan BKS kapsamında, yapı denetimi tamamlanan binalara QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası takılmaya başlandı.

Bu kapsamda ülke genelinde, 48 bin 250 sertifika levhası, bu yıl içinde denetimi tamamlanan binalara yerleştirildi.

Buna göre, en çok levha takılan il, 4 bin 897 bina ile İstanbul oldu. İstanbul'u 3 bin 586 bina ile İzmir, 3 bin 454 bina ile Antalya, 2 bin 798 bina ile Bursa, 2 bin 573 bina ile Kocaeli ve 1636 bina ile Ankara takip etti.

Bütün kamu yazılımlarına entegre olabilecek şekilde tasarlanan BKS ile hem bina sahipleri hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri binaların teknik ve genel bilgilerine ulaşabilecek.

Özellikle deprem, yangın gibi afet anlarında, binaya yerleştirilen sertifikalardaki bilgilere, "RFID okuyucu" vasıtasıyla 50 metre mesafeye kadar ulaşılabilmesi sağlanacak. Böylece, "bina kat planları", "yapının genel verileri", "yapıda ikamet eden vatandaşlar" gibi hayati bilgilere uzaktan erişilebilecek.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da gelecek dönemde yapılması planlanan değişiklikle, BKS alan yapıların beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmesi sağlanacak.

Böylece, yapı tamamlandıktan sonraki aşamalarda ilave kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo-dükkan olarak kullanma gibi mevzuata aykırılıklar tespit edilerek, gerekli önlemler alınabilecek.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halkbank, Hollandalı voleybolcu Nimir Abdel-Aziz'i transfer ettiHalkbank, Hollandalı voleybolcu Nimir Abdel-Aziz'i transfer etti
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüSivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Sivasspor-CFR Cluj maçına doğruSivasspor-CFR Cluj maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
çevre

Ankara Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
12:49
İkindi
16:20
Akşam
19:06
Yatsı
20:25
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.