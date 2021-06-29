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Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi

29.06.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağır hasta sayısı 730 oldu, 6 bin 536 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 510 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 730 oldu, 6 bin 536 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, vefat sayısı da 49 bin 687 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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