Türkiye'de 6 aylık dönemde 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye'den son 6 aylık dönemde 1 milyar 328 milyon 139 bin 665 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2021-28 Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, son 6 ayda yapılan fındık ihracatı, miktar bazında yüzde 39 artarak 220 bin 326 tona, değer bazında ise yüzde 18,5 artarak 1 milyar 328 milyon 139 bin 665 dolar oldu.

