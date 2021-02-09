YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'de 8 bin 636 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 8 bin 636 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti

09.02.2021 19:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 659 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 893 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, vefat sayısı 26 bin 998, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
13:08
İkindi
15:57
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Bulvar Eczanesi
Cankaya
Çay Eczanesi
Cankaya
Emek Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
Ülkü Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Nallıhan'ı ziyaret etti:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Nallıhan'ı ziyaret etti:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan TRT'nin "Sıfır Atık" programına yönelik eleştirilere tepki:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan TRT'nin "Sıfır Atık" programına yönelik eleştirilere tepki:

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'ndaki test sürüşleri 15 Mart'a kadar sürecek

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'ndaki test sürüşleri 15 Mart'a kadar sürecek

Mental epilepsililerden Kovid-19'a karşı öncelikli aşılanma talebi

Mental epilepsililerden Kovid-19'a karşı öncelikli aşılanma talebi

Bakan Varank gençleri "Milli Uzay Programı"nı takip etmeye davet etti

Bakan Varank gençleri "Milli Uzay Programı"nı takip etmeye davet etti

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.