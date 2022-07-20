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Türkiye'de aldığı tıp eğitimiyle ülkesine şifa götürmek istiyor

20.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika'daki ailesi ve 20 kardeşinden 15 yaşındayken ayrılarak eğitim için Türkiye'ye gelen Mama Samba Djalo, ülkesine genel cerrah olarak dönüp özellikle kanser hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele etmek istiyor - KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mama Samba Djalo: - "Oradaki insanların iyi eğitilmiş doktorlara kesinlikle çok ihtiyacı var. Bunu bildiğim için daha çok gayret gösteriyorum"

SERHAT ÇETİNKAYA - Batı Afrika'da yer alan Gine Bissau'da doğup büyüyen 21 yaşındaki Mama Samba Djalo, sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu ülkesine şifa götürme hayaliyle Türkiye'de tıp eğitimi alıyor.

Ailesinin maddi imkanları yetersiz olan ancak çocukluğundan beri yurt dışında okuma hayali kuran Djalo, ortaokuldayken başvurduğu Türkiye Diyanet Vakfı sayesinde lise eğitimini Türkiye'de almaya hak kazandı.

Ailesi ve 20 kardeşinden 15 yaşındayken ayrılan Djalo, Sivas Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesindeki eğitimini başarıyla tamamlayıp Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tam burslu kazandı.

Fakültenin 2. sınıf öğrencisi Djalo, AA muhabirine, babasının, Müslüman ülke olması ve imkanlarının gelişmişliğinden dolayı Avrupa'dan ziyade Türkiye'yi seçmesini istediğini söyledi.

Türkiye'de eğitim almasından kendisinin de ailesinin de mutluluk duyduğunu belirten Djalo, buradaki eğitim imkanlarının ülkesine kıyasla çok daha iyi olduğunu dile getirdi.

Doktor olduktan sonra ülkesinde ihtiyacı bulunanlara fayda sağlamak istediğini anlatan Djalo, şöyle konuştu:

"Burada aldığım güzel eğitimle ülkeme döneceğim. Orda ihtiyacı olan bir sürü insan var. Kanser olanlar için ülkemde pek tedavi imkanı bulunmadığı için insanlar ölüyor. Oradaki insanların iyi eğitilmiş doktorlara kesinlikle çok ihtiyacı var. Bunu bildiğim için de daha çok gayret gösteriyorum."

- "Burada kendimi hiç yabancı hissetmiyorum"

Ülkesinde sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlamayı da amaçladığını vurgulayan Djalo, "Hedefim genel cerrah olmak. Çünkü ülkemde kanser hastalarını ameliyat etmek için doktor sayısı yetersiz. Şimdilik böyle düşünüyorum ama ileride ne olacağımı ben de bilmiyorum. Ne olacağım, nerede daha başarılı olacağım, kliniğe geçtikten sonra belli olacak." dedi.

Djalo, Türkiye'de mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir memleket, eğitimli bir ülke, milleti de bilinçli. İnsanları yardımsever. Burada kendimi hiç yabancı hissetmiyorum. Arkadaşlarım, çevrem, hocalarım, bir derdim olduğunda çok destek oluyor. Ülkemde olmamanın farkını hissetmeyecek kadar bana destek çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

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