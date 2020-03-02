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Türkiye'de amatör denizci sayısı 765 bine ulaştı, hedef 1 milyon

YALOVA HABERLERİ  | 02.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun: - "Projemizin başladığı 2018'in ekim ayında yaklaşık 210 bin kişinin amatör denizci ehliyeti vardı. Verdiğimiz eğitimlerle bugüne kadar 555 bin vatandaşımızı da belgelendirdik. İnanıyoruz ki bu yıl sonuna kadar büyük ihtimalle 1 milyonu yakalarız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaklaşık 1,5 yıl önce başlattığı "Hedef 1 Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında yeni belge alanlarla amatör denizci sayısının 765 bine ulaştığı bildirildi.

Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Yalova Liman Başkanlığınca kentte bir otelde düzenlenen Yalova Denizcilik Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğinin denizlerde ve denizcilikte olacağının bilinciyle birçok proje başlattıklarını söyledi.

Bu projelerden birinin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağı 2023'e kadar amatör denizci sayısının 1 milyona çıkarılmasıyla ilgili olduğunu belirten Dursun, şöyle devam etti:

"Denizci millet, denizci ülke hedeflerine ulaşmak, insanımızın da yüzünü denize çevirmek hedefindeyiz. Denizciliğin okuma yazma seferberliğidir, amatör denizcilik. Projemizin başladığı 2018'in ekim ayında yaklaşık 210 bin kişinin amatör denizci ehliyeti vardı. Verdiğimiz eğitimlerle bugüne kadar 555 bin vatandaşımızı da belgelendirdik. Belge alan kişi sayısı 765 bin kişiye ulaştı. Hedefimiz normalde 2023'tü. İnanıyoruz ki bu yıl sonuna kadar büyük ihtimalle 1 milyonu yakalarız, hedefimizi daha da ileriye götürürüz."

Dursun, balıkçı barınaklarında özel tekne sahiplerinin barınmasını sağlamaya yönelik projelerine de değindi. Planladıkları 16 bin yeni bağlama yer de eklenince limanlarla 40 bin barınak sayısına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Dursun, Türkiye'deki 81 tersanenin 37'sinin Yalova'da faaliyet gösterdiğini, sektörün bu kentteki istihdamının 24 bin kişi olduğunu bildirdi.

Tersanelerin yeni düzenlemelerle daha başarılı bir hale geldiğini vurgulayan Dursun, şöyle konuştu:

"Düzenlemelerle tersanelerimizin ve sektörümüzün önünü açtık. Kapsamı genişletilen tasarım desteği, kira sürelerinin 49 yıla çıkarılması, bu vesileyle yatırımların önünün açılması, kiraların ciroya bağlanması, tersanelerimizin ittifak kurulan haklarını teminat olarak gösterebilmesi. Bütün bunların önü açılınca kredibilite de yükseldi. Tersanelerimizin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporları ve imar planlarının onaylanması gibi birçok konuda Bakanlığımız öncülüğünde sektörümüze verilen desteklerle gemi inşa sanayimiz büyük bir ivme yakalamıştır. Bundan da nasibini alan en iyi ilimiz Yalova olmuştur tabii ki. Son dönemde ülkemizin gözde gemi inşa sanayi bölgelerinden biri haline gelmiştir."

- "MİLGEM hepimizin göğsünü kabarttı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı ve İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit de ülkedeki 80 tersanenin 2020 yılındaki sipariş sayısının 170 gemi olduğunu söyledi.

Bunların büyük çoğunluğunu feribotlar, balıkçı ve açık deniz hizmet gemileri ile römorkörlerin oluşturduğunu aktaran Düzgit, Türkiye'nin adet bazında Çin, Japonya ve Güney Kore'den sonra 4'üncü büyük üretici olduğunu belirtti.

Düzgit, Türkiye'nin gemi inşa sanayinde söz sahibi ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, "Yat üreticilerimiz de özelikle 24 metre üstü süper yat inşasında, 2007'den itibaren istikrarlı bir yükseliş gösterdi. Bugün Türkiye 3 bin 71 metre toplam uzunluğunda, 85 metreye kadar süper yat inşasında dünyada üçüncüdür. Öte yandan MİLGEM'den alınan sonuç, ulus olarak hepimizin göğsünü kabarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ise Türkiye'de denizciliğin geliştirilmesi adına üniversite olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Amatör Denizci Belgesi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun

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