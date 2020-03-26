Türkiye’de azaldı Manisa’da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol Türkiye’deki evlenme oranlarının bir önceki yıla göre azaldığını, Manisa’da ise artış gösterdiğini belirterek 2019 yılında Manisa’da 9 bin 560 çiftin evlendiğini açıkladı.

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol 2019 yılı evlilik istatistiklerini açıkladı. Akyol, “TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Evlenme İstatistikleri sonuçlarına göre evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 olmuştur. Türkiye’de 2019 yılı içinde evlenme sayısının en yüksek olduğu ilk 5 il sırasıyla 99 bin 858 çiftle İstanbul, 33 bin 875 çiftle Ankara, 28 bin 618 çiftle İzmir, 19 bin 732 çiftle Bursa ve 16 bin 645 çiftle Antalya olmuştur. En düşük evlenmenin yaşandığı 5 il ise sırasıyla 426 çiftle Tunceli, 434 çiftle Bayburt, 562 çiftle Ardahan, 728 çiftle Gümüşhane ve 966 çiftle Artvin’dir.” dedi.

Yabancı gelinlerin yüzde 14,3’ü Suriyeli

“Türkiye’de yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görülmüştür.” diyen Akyol, “Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25 olmuştur. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşmiştir. Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme oranları yıllara göre incelendiğinde, yabancı damat oranına göre yabancı gelin oranının arttığı görülmüştür. Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264 olup toplam gelinlerin yüzde 4,3’ünü oluşturmuştur. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14,5 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer almıştır. Suriyeli gelinleri yüzde 11,7 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10,5 ile Alman gelinler izlemiştir. Bir yıl içindeki tüm evlenme sayısının o yıl kayıtlara geçen toplam nüfusa oranı ile hesaplanan Kaba Evlenme Hızı (KEH), ülkemizde 2018 yılında binde 6,81 iken 2019 yılında binde 6,56 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde kaba evlenme hızı (KEH) en yüksek olan 5 il sırasıyla binde 7.89 ile Aksaray, binde 7.86 ile Adıyaman, binde 7.77 ile Kilis, binde 7.52 ile Yozgat ve binde 7.43 ile Osmaniye olmuştur. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu 5 il ise sırasıyla binde 4.45 ile Gümüşhane, binde 4.93 ile Tunceli, binde 5.19 ile Bayburt, binde 5.25 ile Kastamonu ve binde 5.45 ile Rize olmuştur.” diye konuştu.

Ege bölgesinde ortalama ilk evlenme yaşının erkeklerde 28,1, kadınlarda ise 25,2 olduğunu kaydeden Akyol, Manisa’da ortalama ilk evlenme yaşının erkeklerde 27,4, kadınlarda ise 24,5 olup erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının 2,9 olduğunu söyledi. Ege Bölgesi’nde kaba evlenme hızının binde 6,57 olduğunu ifade eden Akyol, Ege Bölgesi illeri arasında kaba evlenme hızı en yüksek olan ilin binde 6,91 ile Afyonkarahisar, en düşük hıza sahip olan ilin ise binde 6,01 ile Kütahya olduğunu kaydetti.

Manisa’da 2019 yılında evlenen çift sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 9 bin 560’a ulaştığına dikkat çeken Akyol, “Manisa bu evlenme sayısıyla evlenme sayısının en yüksek olan iller arasında 14., Ege Bölgesinde 2. ildir. Manisa’da 2018 yılında binde 6,62 olan kaba evlenme hızı artarak 2019 yılında binde 6,66’ya çıkmıştır. Manisa ili binde 6,66 kaba evlenme hızı ile kaba evlenme hızı en yüksek olan iller arasında Ege Bölgesinde 2., Türkiye genelinde ise 28. sıradadır.” dedi.

