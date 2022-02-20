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Türkiye'de bu yıl lif pamuk üretim hedefi 1 milyon ton

20.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık: - "Bunu yaptığımız takdirde sanayicimizin ihtiyacı olan pamuğun yarısını da üretmiş olacağız" - "Ürettiğimiz pamuk şu anki hesaplamalara göre 11 kat değerleniyor"

CEM GENCO - Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, bu yıl Türkiye genelinde 1 milyon ton lif pamuk üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Balçık, AA muhabirine, Türkiye'de geçen yıl 450 bin hektarda ekimi yapılan pamuktan, 750-800 bin ton lif pamuk üretildiğini belirtti.

Bu yıl ekim alanlarının genişlemesini öngördüklerini aktaran Balçık, Pamuk ekim alanının 550 bin hektara ulaşmasını ve 900 bin ila 1 milyon ton lif pamuk üretmeyi hedefliyoruz. Bunu yaptığımız takdirde sanayicimizin ihtiyacı olan pamuğun yarısını da üretmiş olacağız." dedi.

Balçık, pamuğun katma değerli bir ürün olduğunu dile getirerek, "Buradaki endüstri tamamen profesyonel, ihracat ve marka odaklı. Yerli üretim de olsa ithal pamuk da olsa ülkemiz bundan kazançlı çıkıyor. Ürettiğimiz pamuk şu anki hesaplamalara göre 11 kat değerleniyor. Dış ticaret rakamlarına da baktığınızda bugün pamuk gerçekten dış ticaret fazlası verdiren bir üründür." diye konuştu.

- Hatay'ın lif pamuk üretimini artırma hedefi

Lif pamuk üretiminde Hatay'ın biraz geride kaldığını anlatan Balçık, "Geçtiğimiz yıllarda daha ön plandaydı. Hatay, elektrik maliyeti çok yüksek olmasına rağmen lif pamuk üretiminde 4. sırada yer alıyor. İnşallah bu yıl Hatay'ın lif pamuk üretiminde 3. sıraya yükselmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balçık, Amik Ovası'nda pamuk üretiminde bu yıl yaklaşık yüzde 30 artış beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Amik Ovası'nda ve Hatay'ın tamamında geçen yıla oranla yüzde 30 artışla 150 bin ton üretim bekliyoruz. Hatay'ın pamuk üretiminde Türkiye'deki konumu oldukça önemli. Pamuk ihracatımızı daha çok organik anlamda Uzak Doğu ülkelerine yapıyoruz. Son bir iki yıl içerisinde organik pamuk üretiminin öneminin artmasıyla bu ihracat ivme kazandı. Bundan sonraki yıllarda da bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. En fazla pamuk ihracatı yaptığımız ülke Pakistan, daha sonra Bangladeş ve onu takip eden Uzak Doğu ülkeleri var. Sürdürülebilir bir tarım için elektrik fiyatlarında düzenlenme yapılması gerekiyor."

İklim koşulları ve kuraklığın olumsuz faktörler olarak ön plana çıktığına dikkati çeken Balçık, "Barajlardaki doluluk, toprak işleme yöntemleri, tohum seçimi ve yetiştirme teknikleriyle beraber sulama sorununun da çözülmesi halinde bölgede pamuk üretimi kendiliğinden artacaktır." dedi.

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