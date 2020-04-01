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Türkiye’de en fazla şeker hastası Malatya’da

MALATYA HABERLERİ  | 01.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Malatya’da İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı olan Dr.

Türkiye’de en fazla şeker hastası Malatya’da

Malatya’da İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı olan Dr. Nurettin İnanç, Türkiye’de en fazla şeker hastası Malatya’da olduğu belirterek, bu durumun ise genetik kaynaklı olduğu vurguladı.
Malatya’da özel bir hastanede İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı olan Doktor Nurettin İnanç, şeker hastalığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Birimimize başvuran hastalar arasında şeker hastası bayağı fazla. Başvurular arasında en fazla şeker ve tansiyon hastalığı en büyük payı oluşturmaktadır. Son yapılan çalışmaların ışığında diyabet yüzde 22 oran ile Türkiye’de en sık Malatya’da görülmekte olup, günlük poliklinik başvurularımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Genetik kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bu durum şehrimizdeki her bireyin bu konuda hassas ve bilgili olmasını gerekli kılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Doktor Nurettin İnanç, “Birimimize başvuran hastalara ben de kendi hastalarıma rutin kontrollerini aksatmamayı, yakın çevrelerine de olası riskten dolayı aralıklı muayenelerini ve tetkiklerini yaptırmayı önermekteyim. Son yıllarda kullanıma yeni girmeye başlayan ilaçlarla bu hastalıkla ilgili iyi sonuçlar aldığımızı hastalarımıza iletmek isterim” dedi.
İnanç, Malatya ve bölgesindeki insanlarda iyot eksikliği de gördüğüne dikkat çekerek, “Aynı şekilde bölgemizde iyot eksikliği olması nedeniyle tiroit (guatr) hastalıkları sık karşılaşılan diğer bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Merkezimizde tiroit ile ilgili tüm testler, biyopsi işlemleri hızlı şekilde yapılmakta ve hastalarımızın tedavileri düzenlenmekte, ihtiyaç halinde ameliyatları yapılmaktadır. Ayrıca, bağırsak ve mide sorunları ile bölgemizde yaşlı nüfusun da fazla olması nedeniyle sık karşılaşmaktayız” şeklinde konuştu.

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Selçuk Eczanesi
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