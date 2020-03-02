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Türkiye’de her 3 çocuktan biri görme problemi yaşıyor

BURSA HABERLERİ  | 02.03.2020 17:51 | Son Güncelleme

Görme sorunu yaşayan çocukların aileler farkına varmadığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Türkiye’de her 3 çocuktan biri görme problemi yaşıyor

Görme sorunu yaşayan çocukların aileler farkına varmadığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, okul öncesi göz muayenesi mutlaka yaptırılması gerektiğini söyledi.
Türkiye’de her 3 çocuktan biri görme sorunu yaşadığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, "Ancak aileler farkında bile değil. Ailelere, okul öncesinde çocuklarını muhakkak göz muayenesinden geçirmeleri gerekiyor. Çocuklarda uzak veya yakın görme sorunları göz tembelliğini tetikliyor. Çocuğunun görme bozukluğunun farkında olmayan aileler, çocuklarının derslerdeki düşük başarı seviyelerini, öğrenme yeteneklerinin düşüklüğüne bağlıyor. Oysa çocuğun öğrenme kabiliyetinde bir eksiklik yok, iyi göremediği için derslerinden geri kalabiliyor. Göz bozukluğunda önlem alınmadığında, gözde tembellik başlıyor ve bu durum ilerleyen yıllarda çocuğun görme kalitesini ciddi oranda etkiliyor” dedi.
Tabar, gözde bozukluğun şu şekilde anlayabilineceğini sözlerine ekledi:
“Göz kayması, çapaklanma, şişlik, bir gözü kapayarak bakma, gözlerini kısarak bakma, çok yakından okuma, okuduğu satırı atlama, TV’yi yakından izleme, düşük performans, baş ağrısı, dalgınlık, başı bir yana eğerek bakma, sık sık gözleri kaşıma ve bebek 3 aylık olmasına rağmen bakışlarını odaklama sorunu yaşamasıdır. Görme problemlerinin erken teşhis edilmesi halinde tedavinin başarı oranı artacaktır. Çocuğun tahtayı yeterince iyi görememesi, okurken satır atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi, bir gözünü daha öne alarak kitaba bakması, televizyonu yakından seyretmesi, gözlerde sulanma ve dolayısıyla ödevlerini yaparken zorlanması gibi durumlar göz bozukluğunun işaretidir. Çocuklarında bu tür şikâyetler gözlemleyen ebeveynlerin en kısa sürede bir hekime başvurmalarında yarar var. Erken konulan teşhis tedavi süreci kolayca atlatılabilir."
Çocuklarda görülen göz hastalıklarının başında göz tembelliği, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat geldiğini belirten Tabar, okul öncesi yapılacak basit bir göz muayenesi ile mevcut görme azlığı problemi, buna sebep olan hastalıklar ve şaşılığın erken tespit edilebileceğini belirtti.

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