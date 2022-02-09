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Türkiye'de her yıl 25 bin kişi pasif sigara içiciliğinden ölüyor

09.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Mustafa Aydın: - "Bu 25 binin yaklaşık 10 bini henüz daha 'anne, baba' demesini bilmeden, daha henüz emekleyen ancak anneleri babaları tarafından sigara içildiği için zehirlenen çocuklar"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'de her yıl 25 bin kişinin pasif sigara içiciliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Aydın, 9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara içen ebeveynden doğan bir çocuğun dünyaya yüzde 25 engelli gelme ya da kansere yakalanma riski olduğunu anlattı.

Sigaranın insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanı sıra ekonomik yönden de büyük maddi kayıplara neden olduğunu vurgulayan Aydın, "Sigaraya her yıl Türkiye'de yaklaşık 20 milyar dolar para harcanıyor. Şimdi bu parayla neler yapılabilir diye hesaplıyorsunuz, yani ne kadar köprü, ne kadar yer altı kaynakları, hastane gibi insanlığın geleceği için faydalı bir şekilde değerlendirilebilir... Ama o parayı biz ne yapıyoruz? Sıcak para olarak sigaraya veriyoruz ve sigarayla kendimizi, geleceğimizi mahvediyoruz." diye konuştu.

Aydın, sigara kullanmaya 20 yaşından sonra başlayanların oranının binde 5-10 seviyesinde bulunduğunu aktararak, "İnsanlar sigaraya 12-13 yaş grubuyla 20 yaş arasında başlıyor. El birliğiyle sigarının gerçek yüzünü gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalıyız. Sigaraya başlamak çok kolay ama sigaradan kurtulmak, o bağımlılıktan kurtulmak çok zor." ifadesini kullandı.

- "Sigara özenti yoluyla bulaşan bir hastalıktır"

Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin 1997 yılında kurulduğunu, dernek kurulmadan önce ülkede sigara içen sayısının 32 milyon olduğunu, bugün ise bu rakamın 18 milyona indiğini bildirdi.

Bunun yeterli olmadığının altını çizen Aydın, şöyle devam etti:

"Bizim çalışmaya devam etmemiz lazım. Sigaranın son molekülü bu dünyadan yok oluncaya kadar mücadele etmeliyiz. Sigara kartelleri, sigaranın yaygınlaşması, özellikle gençleri sigaraya alıştırmak için her türlü yolu deniyorlar. Bunun için toplumun önde gelen özellikle sanatçılarına reklamlarında, filmlerinde, tiyatro sahnelerinde hatta müzik kliplerinde bile sigara kullandırtıyorlar. Niye? Gençler onlara özensinler diye. Çünkü sigara özenti yoluyla bulaşan bir hastalıktır."

Sigara içilen ortamlarda bulunulmamasının önemini vurgulayan Aydın, "Pasif içiciliğe değinirsek, ülkemizde her yıl 25 bin kişi sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor. Bu 25 binin yaklaşık 10 bini henüz daha 'anne, baba' demesini bilmeden, daha henüz emekleyen ancak anneleri babaları tarafından sigara içildiği için zehirlenen çocuklar." diye konuştu.

Aydın, havanın da sigara dumanıyla kirletilmemesini istedi.

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