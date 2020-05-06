Türkiye’de ikamet eden nüfusun yüzde 3,2’si yurt dışı doğumlu. Türkiye’de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olanlar arasında, Bulgaristan doğumlular yüzde 13,6 ile ilk sırada yer aldı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de ikamet eden 83 milyon 154 bin 997 kişinin yüzde 95,1’inin doğum yerinin Türkiye, yüzde 3,2’sinin ise yurt dışı olduğu görüldü. Doğum yeri bilinmeyenlerin oranı ise yüzde 1,6 oldu. Doğum yeri yurt dışı olanlar içinde Bulgaristan doğumlular ilk sırada yer aldı. Türkiye’de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olanlar arasında, Bulgaristan doğumlular yüzde 13,6 ile ilk sırada yer aldı. Bu nüfusun yüzde 45,8’ini erkekler, yüzde 54,2’sini ise kadınlar oluşturdu.

Yurt dışında doğanların ilk 10 ülkeye göre dağılımı

Almanya doğumluların yüzde 84,8’ini 15-64 yaş grubundakiler oluşturdu. Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubunda yer alan Almanya doğumluların oranı, yüzde 84,8 iken çocuk yaş grubu olan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı, %13,6 oldu. Yaşlı nüfus olarak adlandırılan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Bulgaristan doğumluların yüzde 68,8’inin 15-64, yüzde 30,5’inin 65 ve daha yukarı yaş ve yüzde 0,8’inin ise 0-14 yaş grubunda olduğu görüldü. Doğum yeri Irak olanların yüzde 65,4’ü 15-64, yüzde 30,1’i 0-14 ve yüzde 4,5’i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

İstanbul’da Türkmenistan doğumlular ilk sırada yer aldı.

En büyük nüfusa sahip ilk beş ilde yaşayan yurt dışı doğumluların, doğdukların ülkelere göre dağılımı incelendiğinde; İstanbul’da yüzde 12,1 ile Türkmenistan, Ankara’da yüzde 40,7 ile Irak, İzmir’de yüzde 35,8 ve Bursa’da yüzde 48,4 ile Bulgaristan ve Antalya’da yüzde 13,2 ile Almanya doğumluların ilk sırada yer aldığı görüldü.

En büyük nüfusa sahip ilk 5 ilde yurt dışı doğumluların ülkelere göre dağılımı şöyle oldu:

İstanbul: Türkmenistan yüzde 12,1 - Bulgaristan yüzde 11,3 - Suriye yüzde 8,1 - Almanya yüzde 7,5 - Irak yüzde 5,0

Ankara: Irak yüzde 40,7 - Almanya yüzde 8,1 - Afganistan yüzde 4,4 - İran yüzde 3,7 - Somali yüzde 3,4

İzmir: Bulgaristan yüzde 35,8 - Almanya yüzde 18,8 - Kuzey Makedonya yüzde 7,0 - İran yüzde 4,1 - Yunanistan yüzde 3,5

Bursa: Bulgaristan yüzde 48,4 - Özbekistan yüzde 9,5 - Azerbaycan yüzde 8,0 - Almanya yüzde 4,7 - Suriye yüzde 3,7

Antalya: Almanya yüzde 13,2 - Rusya yüzde 13,0 - Kazakistan yüzde 10,1 - Kırgızistan yüzde 6,9 - İran yüzde 6,9.

